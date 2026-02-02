Когда состоится премьера сериала о Гарри Поттере от HBO

Сейчас сериал "Гарри Поттер" находится на стадии производства. Однако наконец стало известно, когда можно будет увидеть долгожданную премьеру.

Глава HBO и HBO Max Кейси Блойс в интервью Deadline объявили сроки выхода сериала и сообщили, на каком этапе сейчас находится его производство.

Когда состоится премьера сериала "Гарри Поттер"?

Известно, что премьера сериала о Гарри Поттере запланирована на начало 2027 года. По словам главы HBO и HBO Max Кейси Блойс, ранее канал ориентировался на 2027 год.

Однако сейчас эту границу можно немного сузить: премьера может состояться в начале года, а именно в январе, феврале, марте или апреле. Но точной даты выхода сериала пока нет.

Что известно о сериале "Гарри Поттер"?