Когда состоится премьера сериала о Гарри Поттере от HBO
- Премьера сериала "Гарри Поттер" от HBO запланирована на начало 2027 года.
- Сериал будет полноценной экранизацией книг Джоан Роулинг, каждый сезон посвящен отдельной книге, а сама Роулинг работает над сериалом как исполнительный продюсер.
Сейчас сериал "Гарри Поттер" находится на стадии производства. Однако наконец стало известно, когда можно будет увидеть долгожданную премьеру.
Глава HBO и HBO Max Кейси Блойс в интервью Deadline объявили сроки выхода сериала и сообщили, на каком этапе сейчас находится его производство.
Когда состоится премьера сериала "Гарри Поттер"?
Известно, что премьера сериала о Гарри Поттере запланирована на начало 2027 года. По словам главы HBO и HBO Max Кейси Блойс, ранее канал ориентировался на 2027 год.
Однако сейчас эту границу можно немного сузить: премьера может состояться в начале года, а именно в январе, феврале, марте или апреле. Но точной даты выхода сериала пока нет.
Что известно о сериале "Гарри Поттер"?
- Сериал "Гарри Поттер" – масштабный телевизионный проект HBO.
- Он должен стать полноценной экранизацией книг Джоан Роулинг.
- По словам создателей, каждый сезон сериала будет посвящен отдельной книге писательницы. Таким образом они смогут еще подробнее и глубже передать сюжет, который создала Роулинг.
- Ранее некоторые персонажи и второстепенные линии не попали в фильмы из-за ограничений времени и возможностей.
- Сама Джоан Роулинг также работает над сериалом как исполнительный продюсер, что является отличной новостью для поклонников, ведь сериал будет максимально соответствовать оригинальному источнику.
- Это будет новая киноистория с новым актерским составом, которая не будет иметь ничего общего с франшизой 2000-х годов, кроме того, что, как и фильмы, сериал будет освещать эту легендарную историю.