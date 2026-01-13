У трагічній ДТП загинув автор легендарних саундтреків "Губки Боба"

Унаслідок складної ДТП загинув автор саундтреків до "Губки Боба" та інших відомих проєктів – Гай Мун. Ви також можете знати його як композитора серіалів "Дивні батьки", "Денні-привид" та інших.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Hollywood Reporter. У матеріалі розповідаємо подробиці інциденту.

Гай Мун загинув у трагічній ДТП: що відомо?

Унаслідок жахливої дорожньо-транспортної пригоди загинув композитор Гай Мун. Як повідомила його родина, він зазнав травм, несумісних із життям.

Трагедія сталася в Лос-Анджелесі. Про це повідомили родина загиблого та судово-медична експертиза округу.

Ми відчуваємо себе надзвичайно щасливими, що могли назвати його татом і чоловіком. Стоячи разом біля підніжжя того, що здається непереборним горем, ми сміливо оплакуємо його з честю та мужністю, використовуючи інструменти, якими він озброїв нас у своєму прекрасному житті,

– написала сім'я у Facebook.

Рідні зазначили, що він залишив по собі безсмертну спадщину, і його родина, а також безліч людей, на чиє життя він вплинув, дуже сумуватимуть за ним.

Мун був чотириразовим номінантом на премію "Еммі" та працював над серіалом "Доволі дивні батьки" протягом усіх десяти сезонів на каналі Nickelodeon з 2001 по 2017 рік.

Над якими стрічками працював Гай Мун?

За словами усіх, хто знав Гая Муна, він був людиною, яка по-справжньому уміла дарувати радість іншим. За своє життя, композитору вдалось попрацювати над такими стрічками:

"Денні-фантома",

"Цуценя T. U. F. F. F",

"Банзен – звір",

"Пригоди Роккі та Бульвінкля",

"Сімейка Адамсів" 1992 року.

Мун також працював над телефільмами й спецпроєктами каналу Nickelodeon:

"Година Джиммі Тіммі",

"Великий час на виживання",

"Великий час фільму".

Також у його фільмографії: "Зелена завіса" (2024), "Аварія" Арама Раппапорта, оригінальний фільм "Брейді Бранч" (1995) і "Дуже Брейді продовження" (1996).