Хто екранізує "Тореадорів з Васюківки" Всеволода Нестайка?

Наразі правами на твір Всеволода Нестайка "Тореадори з Васюківки" володіє донька письменника Олена Максименко. Тож екранізацію узгоджували саме з нею. Обговорення тривали близько пів року, але зрештою роботу над фільмом таки запланували.

Відомо, що за проєкт візьметься команда фільму "Ти – космос" режисера Павла Острікова. Однією з головних умов було збереження автентичності сюжету. На стрічку планують виділити орієнтовно 2,5 мільйона євро, адже фільм передбачає постановку складних сцен і зйомки епізодів, які потребують тривалої та ретельної підготовки для якісної реалізації.

Також відомо, що майбутній фільм дещо осучаснить події книги: дія розгортатиметься не в радянський період, а в реаліях незалежної України. Над стрічкою працюватимуть режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков. Зазначається, що це буде перша екранізація "Тореадорів з Васюківки" за роки незалежності України.

Що відомо про книгу "Тореадори з Васюківки"?