Один з ключових акторів фільму – Стенлі Туччі в екслюзивному інтерв'ю 24 Каналу чесно сказав, чому, на його думку, цей фільм вартий перегляду.

Чи варто подивитись "Диявол носить Прада 2"?

Туччі відзначив, що це передусім візуально сильний фільм, який створив режисер Девід Френкель. До того ж, це історія, яку люди люблять дивитися разом. Прокат "Диявол носить Прада 2" в кінотеатрах – це чудова можливість зібратися з друзями чи з родиною, провести час у колі близьких людей. Тож цей кінопроєкт точно вартує вашого часу.

Цей фільм якраз для цього підходить, адже це чудова, емоційна, дотепна, життєствердна історія з інтелектом і справжньою людяністю – а саме такі речі найкраще переживати разом,

– каже Туччі.

"Диявол носить Прада 2": дивіться відео онлайн

"Диявол носить Прада 2" б'є рекорди касових зборів

Перша частина вийшла ще у 2006 році, але досі є одним з найулюбленіших фільмів для мільйонів кіноманів у всьому світі. Тому не дивно, що навколо прем'єри продовження виник такий шалений ажіотаж. Сиквел впевнено стартував у прокаті і вже за перші вихідні окупив значну частину бюджету.

За дебютні вихідні стрічка зібрала у світовому прокаті рекордні 230 мільйонів доларів, пише Associated Press, із посиланням на дані кіностудії 20th Century Studios.

У США та Канаді фільм вже заробив 77 мільйонів доларів, а міжнародні збори склали майже 157 мільйонів. Тоді як виробничий бюджет фільму становив 100 мільйонів доларів.

Що цікаво, свого часу перша частина "Диявол носить Прада" зібрала у світовому прокаті понад 326 мільйонів доларів.