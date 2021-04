Гайді Клум зніметься у нових серіях "Секс і місто": правда чи фейк

Знаменита топ-модель Гайді Клум оголосила, що рада приєднатись до акторського складу серіалу "Секс і місто". Красуня додала, що фактично замінить Саманту у нових серіях ппроєкту. Та правда це чи фейк – дізнавайтесь у матеріалі.

Заява Гайді Клум

Соціальні мережі вже давно допомагають знаменитостям робити анонси для нових проєктів. Так, Гайді Клум опублікувала в інстаграмі чорно-біле фото з зірками серіалу "Секс і місто". Вже у дописі модель зізналась, що долучилась до нового проєкту, який вийде із назвою And Just Like That… Гайді натякала, що її героїня замінить Саманту у продовженні серіалу.

"Як сказати "Саманта" по-німецьки? Настільки важко було зробити цей сюрприз, але я, нарешті, можу поділитися тим, що я приєднуюсь до нового сезону "Сексу і міста"!" – написала Гайді Клум.

Гайді Клум зніметься у серіалі "Секс і місто": правда чи фейк

Допис модель розмістила у День сміху, 1 квітня. Окрім цього, Гайді Клум закрила змогу коментувати фото, що теж наштовхувало на думку: це просто розіграш від моделі. Та після кількох годин після публікації модель сама спростувала свою заяву: Гайді зняла пікантне відео, де під звуки саундтреку із "Секс і місто" продемонструвала свою фігуру та напис на лобі "квітневий жарт".

Перезапуск серіалу "Секс і місто"

Наразі автори продовження "Секс і місто" не розсекречують всіх деталей сюжету. Відомо, що до своїх ролей повернуться Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс, які покажуть життя своїх героїнь після подій в останньому фільмі 2010 року. Водночас Кім Кетролл, яка грала Саманту у стрічці, відмовилась від зйомок. Її заміняти не будуть, а у сюжеті серій з'являться нові персонажі.

"Смішно, що життя в такому "плавильному казані", як Нью-Йорк, зображувалося виключно очима білих жінок. Саманта не повернеться, але ми представимо двох нових персонажів, сильних і сміливих жінок, які допоможуть презентувати серіал новому поколінню глядачів і більш точно відобразити світ, в якому ми живемо. Настав час показати в шоу обличчя і життя справжніх жінок Нью-Йорка в 2021 році", – зазначили інсайдери The Daily Mail.