У кінотеатрах виходить нова авантюрна комедія, яку має побачити кожен
- Ченнінг Татум зіграв реального героя Джеффрі Аллана Майєра у фільмі "Грабіжник за покликанням" режисера Дерека Сіанфранса, який виходить 16 жовтня.
- Для підготовки до ролі Татум проводив час у реалістичних декораціях і зустрічався з прототипом свого персонажа, Джеффрі Менчестером, у в'язниці.
Ченнінг Татум, якого публіка звикла бачити у динамічних екшенах та романтичних комедіях, цього разу постав перед зовсім іншим викликом.
У фільмі Дерека Сіанфранса "Грабіжник за покликанням", актор зіграв реального героя – Джеффрі Аллана Майєра, відомого під прізвиськом "Покрівельник". Фільм вже 16 жовтня виходить у прокат, кінодистриб'юторська компанія – Green Light films. Як Татум готувався до цієї ролі – читайте далі ексклюзивно на Кіно 24.
Як Татум готувався до ролі в "Грабіжнику за покликанням"?
Режисер Дерек Сіанфранс відомий своєю вимогливістю до акторів: він змушує їх жити у світі героїв, мислити та рухатись як вони, а не просто відтворювати текст. Татум відзначав, що для нього ця співпраця стала справжнім зануренням і що для нього це точно був особливий досвід роботи над роллю, який залишиться з ним назавжди.
"Грабіжник за покликанням": дивіться онлайн трейлер фільму
Головний герой місяцями жив, переховуючись у потаємних куточках магазину Toys R Us, а також, мав швидко та легко пробиратися до ресторанів McDonald's через дах. Тому для акторського перевтілення команда художників збудувала реалістичні декорації – вузькі проходи, вентиляційні шахти, заховані "гнізда". А Ченнінг Татум проводив у них довгі години, щоб відчути напругу, яку переживав його персонаж, а також щоб вміти вправно тікати чи переховуватись у найнезвичніших місцях та потаємних куточках громадських місць.
Ченнінг Татум у фільмі "Грабіжник за покликанням" / Кадр з фільму
Перед тим як розпочати зйомки, Ченнінг Татум побував на особистих зустрічах з Джеффрі Менчестером, який досі перебуває у в'язниці. Ці розмови були водночас виснажливими й захопливими. Адже злочинець-покрівельник Джеффрі, виявився не таким, яким його описували у газетних вирізках: він жартував, говорив про самотність і зізнавався, що найбільше сумував за "звичайним життям" – простими речами на кшталт сімейних вечер чи прогулянок у парку.
