Так творці заінтригували тим, хто очікує прем'єру стрічки, яка відбудеться вже з 30 жовтня у всіх кінотеатрах країни. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь подробиці.

Що відомо про прем'єру "Батьківських зборів"?

За словами творців, режисери завжди з обережністю ставляться до трейлерів. З одного боку, саме за ним глядач найчастіше вибирає – чи йти йому в кіно. Водночас він працює як потужний спойлер великої частини сюжету.

В нашій історії стільки ліній, героїв і подій, що я в захваті від того, що за ці короткі хвилини ми встигаємо лише познайомитися з героями, але не дізнатися, якими шляхами нас поведе ця історія,

– ділиться режисер фільму Мітя Шмурак.

До речі, раніше ми писали, чим здивує фільм "Батьківські Збори". Читайте – за посиланням.

Історії персонажів фільму та їх характери – абсолютно різні. Саме тому збори у шкільному класі перетворились у справжні дебати дорослих людей, які оголили та особисті секрети, і дитячі травми, і дорослі амбіції.



Актори "Батьківських зборів" / Фото Пресслужба

Директор школи, якого зіграє Назар Задніпровський, намагається втихомирити запал батьків, але сам – точно не "святий". Водночас вчителька, яку зіграє Римма Зюбіна, точно знає, де справедливість і, як її довести.

У Євгена Яновича та Антоніни Хижняк – пристрасть і… бажання повної влади через фінансову впевненість. Мама-перфекціоністка Анастасія Цимбалару робить все, аби її донька-відмінниця стала президенткою школи. Її піддатливий чоловік-"пиріжечок" Олег Маслюк і не проти. Поряд з ними також є байдужий татусь-правдоруб у виконанні Володимира Кравчука та спокійна багатодітна мама, яку зіграє Аліса Тункевич. А ще запальна матуся Лілія Цвєлікова та її колишній чоловік Андрій Ісаєнко.

"Батьківські збори": дивіться онлайн трейлер фільму

Римма Зюбіна зазначила, що майже всі глядачі впізнають у фільмі знайомі ситуації, адже вони близькі до тих, які люди переживали під час навчання у школі або коли навчалися їхні діти. Вона підкреслила, що попри розмови про реформи, у школах залишилося багато моментів, які хотілося б викорінити разом із радянщиною.

Акторка також звернула увагу, що у центрі сюжету – батьки, які залишилися інфантильними та безвідповідальними й з'ясовують стосунки, не усвідомлюючи, що вже дорослі.



Фільм "Батьківські збори" / Фото Пресслужба

Взаємини персонажів комедії творці фільму передали у постері до “Батьківських Зборів”, який опублікували разом з трейлером. Там, звісно, всі карти не відкрили. Але точно зацікавили! Римма Зюбіна під партою, за якою любляться Євген Янович та Антоніна Хижняк. Володимир Кравчук дрімає поки… Ох, там і пристрасті. Точно, як у фільмі!

Дочекайтесь прем'єри у кінотеатрі свого міста!

Хто зіграє у фільмі "Батьківські збори"?

У фільмі просто шалений акторський склад. Серед них: