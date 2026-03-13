"Граф Дракула: Історія кохання" – готичний фільм жахів 2025 року: чи стала стрічка тріумфальною

30 липня 2025 року у прокат вийшов готичний фільм жахів "Граф Дракула. Історія кохання". Це стрічка французького режисера та продюсера Люка Бессона.

Фільм став довгоочікуваним поверненням митця до великого кіно. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чи став цей фільм справжнім тріумфом режисера та чи варто його переглянути.

Чи варто дивитись фільм "Граф Дракула: Історія кохання"?

"Граф Дракула: Історія кохання" Люка Бессона – це дорогий готичний ремейк, у якому візуальна складова значно переважає над змістом. Стрічка вирізняється атмосферною картинкою: режисер зробив ставку на практичні ефекти, освітлення та мінімальне використання комп'ютерної графіки. Завдяки цьому фільм отримав стилістику, що нагадує готичне кіно 90-х років.

Утім, сюжет картини часто виглядає перевантаженим пафосом і знайомими кліше. Попри сильний візуал, історія розгортається доволі передбачувано й не завжди переконливо розкриває персонажів.

Акторська гра теж викликала різні реакції. Калеб Лендрі Джонс і Крістоф Вальц отримали схвальні відгуки за свої ролі, тоді як частина акторського складу, на думку глядачів, не змогла повністю передати характер своїх персонажів.

Загалом фільм може зацікавити тих, хто любить готичну атмосферу, стильні декорації та класичні історії про Дракулу. Однак для глядачів, які очікують глибокий сюжет або нове переосмислення відомої легенди, стрічка може здатися дещо поверхневою.

У мережі вже з'явилося багато рецензій на стрічку. Зокрема, детальний аналіз фільму "Граф Дракула: Історія кохання" опублікували на YouTube-каналі "Кінопил", де відкрито обговорюють, які картини варто дивитися, а на які не варто витрачати час.

Отож, "Граф Дракула: Історія кохання" – ефектний з точки зору візуалу фільм, який можна переглянути заради атмосфери, але навряд чи він стане новою класикою жанру. Це радше кіно на один вечір.

Що відомо про фільм "Граф Дракула: Історія кохання"?

"Граф Дракула: Історія кохання" – готичний фільм жахів.

Фільм написав і зняв французький режисер Люк Бессон.

Сюжет стрічки базується на романі Брема Стокера "Дракула" 1897 року.

Головні ролі у фільмі виконали:

Калеб Лендрі Джонс – Дракула

Крістоф Вальц – священник

Матильда Де Анджеліс – Марія

Зої Сідель – Елізабета Геймон

Марія Буттінгер – кардинал