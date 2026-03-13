Про це повідомили на фейсбук-сторінці полку "Скеля". У матеріалі розповідаємо подробиці.
Що Двейн Джонсон сказав бійцям полку "Скеля"?
За словами Двейна Джонсона, для нього велика честь дізнатися, що командир полку "Скеля" є його прихильником. Актор подякував військовому за службу та побажав йому сили. Джонсон передав йому свою підтримку.
Він розповів, що щойно завершив тренування та вирішив записати це повідомлення, коли дізнався, що український військовий є його фанатом. Актор наголосив, що пишається командиром, який веде за собою своїх солдатів.
Мені шкода, що це випало на твою долю, але ти народився для цього. Ти народився, щоб вести за собою, бо твоє ім'я – "Скеля",
– сказав актор.
Хто такий Двейн Джонсон?
- Двейн Джонсон – американсько-канадський актор і відомий професійний рестлер.
- Він є восьмиразовим чемпіоном World Wrestling Entertainment (WWE), дворазовим чемпіоном у важкій вазі, інтерконтинентальним чемпіоном та володарем низки інших титулів.
- Його також знають під псевдонімом Скеля (The Rock) – це його спортивне та сценічне прізвисько.
- У 2001 році Двейн Джонсон почав активно зніматися в кіно.
- Його можна побачити у таких стрічках, як "Цар скорпіонів", "Мумія повертається", "Широко крокуючи", "Скарб Амазонки", "Зубна фея", "Форсаж" та інших.
- Він є одним із найбільш високооплачуваних акторів у світі.
- Крім того, його гонорар у 5,5 мільйона доларів за головну роль у фільмі "Цар скорпіонів" занесли до Книги рекордів Гіннеса як найвищий гонорар за першу головну роль у кіно.