Документальний фільм про британського волонтера, який рятував українців, отримав Еммі

Британський документальний фільм під назвою "Hell Jumper" здобув міжнародну премію Еммі. Стрічка присвячена російсько-українській війні.

Проєкт розповідає історію британського волонтера, який урятував сотні українців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Радимо Пробила дно: зірка серіалу "Постукай в мої двері" знову осоромилась приїздом в Росію

Документальний фільм про війну в Україні здобув Еммі: що відомо?

Фільм британського виробництва про війну в Україні став лауреатом міжнародної премії Еммі.

"Hell Jumper" – це британський документальний фільм про волонтера Кріс Перрі – чоловіка, який приїхав до України, щоб допомагати цивільному населенню вибиратися з небезпечних територій.

Зрештою, йому вдалося евакуювати понад 400 мирних жителів та врятувати багатьох покинутих тварин.

"Hell Jumper": дивіться онлайн трейлер документального фільму

На жаль, волонтер загинув під артилерійським обстрілом на початку 2023 року. Трагедія сталася саме в момент, коли він вивозив літню жінку в Соледарі.

Дивіться також Російські актори-зрадники, фільми з якими досі не заборонили в Україні

Ким був Кріс Перрі поза волонтерською діяльністю?