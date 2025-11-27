Документальний фільм про британського волонтера, який рятував українців, отримав Еммі
- Британський документальний фільм "Hell Jumper" про волонтера Кріс Перрі, який рятував українців, отримав міжнародну премію Еммі.
- Кріс Перрі евакуював понад 400 мирних жителів з України, але загинув під артилерійським обстрілом на початку 2023 року.
Британський документальний фільм під назвою "Hell Jumper" здобув міжнародну премію Еммі. Стрічка присвячена російсько-українській війні.
Проєкт розповідає історію британського волонтера, який урятував сотні українців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Документальний фільм про війну в Україні здобув Еммі: що відомо?
"Hell Jumper" – це британський документальний фільм про волонтера Кріс Перрі – чоловіка, який приїхав до України, щоб допомагати цивільному населенню вибиратися з небезпечних територій.
Зрештою, йому вдалося евакуювати понад 400 мирних жителів та врятувати багатьох покинутих тварин.
"Hell Jumper": дивіться онлайн трейлер документального фільму
На жаль, волонтер загинув під артилерійським обстрілом на початку 2023 року. Трагедія сталася саме в момент, коли він вивозив літню жінку в Соледарі.
Ким був Кріс Перрі поза волонтерською діяльністю?
- Життя Кріса Перрі могло скластися зовсім інакше.
- У цивільному житті він працював програмістом, мав власні мрії, зокрема прагнув подорожувати світом, а також надавав перевагу активному відпочинку – велоспорту, бігу, стрибкам з парашутом та багатьом іншим екстремальним захопленням.
- Він свідомо поставив своє життя на паузу, щоб рятувати тих, кому сьогодні вкрай потрібна допомога, а це сотні людей.
- Саме тому всі українці мають бути вдячними йому за чітку та принципову громадянську позицію.