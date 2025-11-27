Документальный фильм о британском волонтере, который спасал украинцев, получил Эмми
- Британский документальный фильм "Hell Jumper" о волонтере Крисе Перри, который спасал украинцев, получил международную премию Эмми.
- Крис Перри эвакуировал более 400 мирных жителей из Украины, но погиб под артиллерийским обстрелом в начале 2023 года.
Британский документальный фильм под названием "Hell Jumper" получил международную премию Эмми. Лента посвящена российско-украинской войне.
Проект рассказывает историю британского волонтера, который спас сотни украинцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Документальный фильм о войне в Украине получил Эмми: что известно?
Фильм британского производства о войне в Украине стал лауреатом международной премии Эмми.
"Hell Jumper" – это британский документальный фильм о волонтере Крисе Перри – мужчине, который приехал в Украину, чтобы помогать гражданскому населению выбираться из опасных территорий.
В конце концов, ему удалось эвакуировать более 400 мирных жителей и спасти многих брошенных животных.
"Hell Jumper": смотрите онлайн трейлер документального фильма
К сожалению, волонтер погиб под артиллерийским обстрелом в начале 2023 года. Трагедия произошла именно в момент, когда он вывозил пожилую женщину в Соледаре.
Кем был Крис Перри вне волонтерской деятельности?
- Жизнь Криса Перри могла сложиться совсем иначе.
- В гражданской жизни он работал программистом, имел собственные мечты, в частности стремился путешествовать по миру, а также предпочитал активный отдых – велоспорту, бегу, прыжкам с парашютом и многим другим экстремальным увлечениям.
- Он сознательно поставил свою жизнь на паузу, чтобы спасать тех, кому сегодня крайне нужна помощь, а это сотни людей.
- Именно поэтому все украинцы должны быть благодарны ему за четкую и принципиальную гражданскую позицию.