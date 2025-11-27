Документальный фильм о британском волонтере, который спасал украинцев, получил Эмми

Британский документальный фильм под названием "Hell Jumper" получил международную премию Эмми. Лента посвящена российско-украинской войне.

Проект рассказывает историю британского волонтера, который спас сотни украинцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Документальный фильм о войне в Украине получил Эмми: что известно?

Фильм британского производства о войне в Украине стал лауреатом международной премии Эмми.

"Hell Jumper" – это британский документальный фильм о волонтере Крисе Перри – мужчине, который приехал в Украину, чтобы помогать гражданскому населению выбираться из опасных территорий.

В конце концов, ему удалось эвакуировать более 400 мирных жителей и спасти многих брошенных животных.

"Hell Jumper": смотрите онлайн трейлер документального фильма

К сожалению, волонтер погиб под артиллерийским обстрелом в начале 2023 года. Трагедия произошла именно в момент, когда он вывозил пожилую женщину в Соледаре.

Кем был Крис Перри вне волонтерской деятельности?