Проект рассказывает историю британского волонтера, который спас сотни украинцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Документальный фильм о войне в Украине получил Эмми: что известно?
Фильм британского производства о войне в Украине стал лауреатом международной премии Эмми.
"Hell Jumper" – это британский документальный фильм о волонтере Крисе Перри – мужчине, который приехал в Украину, чтобы помогать гражданскому населению выбираться из опасных территорий.
В конце концов, ему удалось эвакуировать более 400 мирных жителей и спасти многих брошенных животных.
"Hell Jumper": смотрите онлайн трейлер документального фильма
К сожалению, волонтер погиб под артиллерийским обстрелом в начале 2023 года. Трагедия произошла именно в момент, когда он вывозил пожилую женщину в Соледаре.
Кем был Крис Перри вне волонтерской деятельности?
- Жизнь Криса Перри могла сложиться совсем иначе.
- В гражданской жизни он работал программистом, имел собственные мечты, в частности стремился путешествовать по миру, а также предпочитал активный отдых – велоспорту, бегу, прыжкам с парашютом и многим другим экстремальным увлечениям.
- Он сознательно поставил свою жизнь на паузу, чтобы спасать тех, кому сегодня крайне нужна помощь, а это сотни людей.
- Именно поэтому все украинцы должны быть благодарны ему за четкую и принципиальную гражданскую позицию.