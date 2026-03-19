Режисерка фільму "Гамнет" створила благодійний аукціон, аби врятувати тварин з Харкова
Відома американська режисерка китайського походження Хлої Чжао долучилася до підтримки тварин у Харкові. Її можна знати як номінантку премії Оскар за фільм "Гамнет".
Хлої Чжао оголосила про благодійний аукціон для допомоги тваринам. Про це режисерка повідомила на своїй Instagram-сторінці.
Хлої Чжао оголосила про благодійний аукціон: що відомо?
Хлої Чжао оголосила про благодійний аукціон для допомоги тваринам у співпраці з оргацізацією Animal Rescue Kharkiv. Призом аукціону стане можливість особистого онлайн-спілкування з режисеркою фільму-номінанта "Гамнет" на Оскар-2026 через платформу Zoom.
Аукціон уже розпочався і триватиме до 28 березня, тож кожен охочий може зробити свою ставку онлайн за відповідним посиланням.
У регіоні, спустошеному війною, тварини надто часто стають забутими жертвами. Ми знаходимо їх там, де інші не можуть, лікуємо як видимі, так і приховані рани та надаємо їм притулок до того дня, коли вони будуть готові до нового життя, – процитувала Чжао.
Що відомо про організацію Animal Rescue Kharkiv?
- Це некомерційна організація, заснована ще у 2016 році. Про це йдеться на офіційному сайті Animal Rescue Kharkiv.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну її волонтери працюють також на території Донеччини та Сумщини.
- Вони допомагали тваринам у Херсоні після підриву Каховської ГЕС.
- Організація має власну ветеринарну клініку, реабілітаційні центри для котів та риб, а також притулки для собак.
- Волонтери щоденно евакуюють тварин із небезпечних зон і закликають усіх небайдужих долучатися до допомоги – донатити на корм, медикаменти та інші потреби тварин.
- Станом на 2024 рік організації вдалося надати допомогу 8364 тваринам, які постраждали від російської агресії.