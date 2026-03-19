Режиссер фильма "Гамнет" создала благотворительный аукцион, чтобы спасти животных из Харькова

Известный американский режиссер китайского происхождения Хлои Чжао присоединилась к поддержке животных в Харькове. Ее можно знать как номинантку премии Оскар за фильм "Гамнет".

Хлои Чжао объявила о благотворительном аукционе для помощи животным. Об этом режиссер сообщила на своей Instagram-странице.

Хлои Чжао объявила о благотворительном аукционе: что известно?

Хлои Чжао объявила о благотворительном аукционе для помощи животным в сотрудничестве с организацией Animal Rescue Kharkiv. Призом аукциона станет возможность личного онлайн-общения с режиссером фильма-номинанта "Гамнет" на Оскар-2026 через платформу Zoom.

Аукцион уже начался и продлится до 28 марта, поэтому каждый желающий может сделать свою ставку онлайн по соответствующей ссылке.

В регионе, опустошенном войной, животные слишком часто становятся забытыми жертвами. Мы находим их там, где другие не могут, лечим как видимые, так и скрытые раны и предоставляем им приют до того дня, когда они будут готовы к новой жизни, – процитировала Чжао.

