17 жовтня 2025 року в Україні стартує новий сезон популярного шоу "Холостяк". Цього разу дівчата боротимуться за серце відомого українського актора Тараса Цимбалюка.

Це шоу, у якому, за словами артиста, він готовий уперше не грати почуття на екрані, а зустріти ту, кому освідчиться по-справжньому. І поки всі в очікуванні, у матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку фільмів та серіалів, у яких Цимбалюк зіграв ролі.

У яких стрічках зіграв Тарас Цимбалюк?

"Спіймати Кайдаша"

Одним із найпопулярніших серіалів, у яких зіграв Тарас Цимбалюк, це "Спіймати Кайдаша". Легендарна історія, яка заснована на повісті Івана Нечуя-Левицького.

Тарас Цимбалюк зіграв у цій стрічці роль Карпа із сім'ї Кайдашів. За сюжетом кожен з них намагається знайти своє місце "під сонцем", але у такій темпераментній сім'ї не обійтись без конфліктів, які кожного дня набирають все більше оборотів.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Коли ти вийдеш заміж?"

Одним із популярних фільмів, у якому зіграв Тарас Цимбалюк, є стрічка "Коли ти вийдеш заміж?". Прем'єра відбулася у 2025 році. Історія розповідає про Ксенію, яка добре розбирається в мистецтві, але ніяк не може знайти собі справді гідного чоловіка.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться онлайн трейлер фільму

Після зради нареченого вона абсолютно зневірилась у коханні, але попереду на неї чекають справжні пригоди та найдорожча картина у світі Поля Гогена під назвою "Коли ти вийдеш заміж?". Ймовірно, саме це допоможе Ксенії знайти справжню любов.

"Кохання та полум'я"

Ще один український серіал, у якому Тарас Цимбалюк зіграв одну із головних ролей, це стрічка "Кохання та полум'я". Це 16-серійна українська мелодрама, у якій йдеться про українських героїв ДСНС, які щодня ризикують власним життям заради інших. Та, крім того, що вони щодня надають допомогу людям, іноді їхнє особисте життя також потребує порятунку.

"Кохання та полум'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Конотопська відьма"

Історія про те, як прадавня відьма з Конотопу закохалась у звичайного хлопця, роль якого зіграв Цимбалюк. Дівчина давно зреклася своїх відьомських сил. Та розпочинається війна, і росіяни жорстоко вбивають її коханого.

"Конотопська відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

Тепер вона вирішує помститися, повертає свою магічну силу і готова застосувати чорну магію, аби назавжди вигнати окупантів з України.