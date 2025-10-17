4 самых ярких фильма и сериала с новым холостяком страны Тарасом Цымбалюком
- Тарас Цимбалюк является новым главным героем украинского шоу "Холостяк", которое стартует 17 октября 2025 года.
- Он известен своими ролями в таких фильмах и сериалах, как "Поймать Кайдаша", "Когда ты выйдешь замуж?", "Любовь и пламя" и "Конотопская ведьма".
17 октября 2025 года в Украине стартует новый сезон популярного шоу "Холостяк". На этот раз девушки будут бороться за сердце известного украинского актера Тараса Цимбалюка.
Это шоу, в котором, по словам артиста, он готов впервые не играть чувства на экране, а встретить ту, кому сделает предложение по-настоящему. И пока все в ожидании, в материале Кино 24 мы собрали подборку фильмов и сериалов, в которых Цимбалюк сыграл роли.
В каких лентах сыграл Тарас Цимбалюк?
"Поймать Кайдаша"
Одним из самых популярных сериалов, в которых сыграл Тарас Цимбалюк, это "Поймать Кайдаша". Легендарная история, которая основана на повести Ивана Нечуя-Левицкого.
Тарас Цимбалюк сыграл в этой ленте роль Карпа из семьи Кайдашей. По сюжету каждый из них пытается найти свое место "под солнцем", но в такой темпераментной семье не обойтись без конфликтов, которые каждый день набирают все больше оборотов.
"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала
"Когда ты выйдешь замуж?"
Одним из популярных фильмов, в котором сыграл Тарас Цимбалюк, является лента "Когда ты выйдешь замуж?". Премьера состоялась в 2025 году. История рассказывает о Ксении, которая хорошо разбирается в искусстве, но никак не может найти себе действительно достойного мужчину.
"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма
После измены жениха она абсолютно разуверилась в любви, но впереди ее ждут настоящие приключения и самая дорогая картина в мире Поля Гогена под названием "Когда ты выйдешь замуж?". Вероятно, именно это поможет Ксении найти настоящую любовь.
"Любовь и пламя"
Еще один украинский сериал, в котором Тарас Цимбалюк сыграл одну из главных ролей, это лента "Любовь и пламя". Это 16-серийная украинская мелодрама, в которой говорится об украинских героях ГСЧС, которые ежедневно рискуют собственной жизнью ради других. И, кроме того, что они ежедневно оказывают помощь людям, иногда их личная жизнь также нуждается в спасении.
"Любовь и пламя": смотрите онлайн трейлер сериала
"Конотопская ведьма"
История о том, как древняя ведьма из Конотопа влюбилась в обычного парня, роль которого сыграл Цимбалюк. Девушка давно отреклась от своих ведьминских сил. Но начинается война, и русские жестоко убивают ее любимого.
"Конотопская ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма
Теперь она решает отомстить, возвращает свою магическую силу и готова применить черную магию, чтобы навсегда изгнать оккупантов из Украины.