Это шоу, в котором, по словам артиста, он готов впервые не играть чувства на экране, а встретить ту, кому сделает предложение по-настоящему. И пока все в ожидании, в материале Кино 24 мы собрали подборку фильмов и сериалов, в которых Цимбалюк сыграл роли.

В каких лентах сыграл Тарас Цимбалюк?

"Поймать Кайдаша"

Одним из самых популярных сериалов, в которых сыграл Тарас Цимбалюк, это "Поймать Кайдаша". Легендарная история, которая основана на повести Ивана Нечуя-Левицкого.

Тарас Цимбалюк сыграл в этой ленте роль Карпа из семьи Кайдашей. По сюжету каждый из них пытается найти свое место "под солнцем", но в такой темпераментной семье не обойтись без конфликтов, которые каждый день набирают все больше оборотов.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала

"Когда ты выйдешь замуж?"

Одним из популярных фильмов, в котором сыграл Тарас Цимбалюк, является лента "Когда ты выйдешь замуж?". Премьера состоялась в 2025 году. История рассказывает о Ксении, которая хорошо разбирается в искусстве, но никак не может найти себе действительно достойного мужчину.

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма

После измены жениха она абсолютно разуверилась в любви, но впереди ее ждут настоящие приключения и самая дорогая картина в мире Поля Гогена под названием "Когда ты выйдешь замуж?". Вероятно, именно это поможет Ксении найти настоящую любовь.

"Любовь и пламя"

Еще один украинский сериал, в котором Тарас Цимбалюк сыграл одну из главных ролей, это лента "Любовь и пламя". Это 16-серийная украинская мелодрама, в которой говорится об украинских героях ГСЧС, которые ежедневно рискуют собственной жизнью ради других. И, кроме того, что они ежедневно оказывают помощь людям, иногда их личная жизнь также нуждается в спасении.

"Любовь и пламя": смотрите онлайн трейлер сериала

"Конотопская ведьма"

История о том, как древняя ведьма из Конотопа влюбилась в обычного парня, роль которого сыграл Цимбалюк. Девушка давно отреклась от своих ведьминских сил. Но начинается война, и русские жестоко убивают ее любимого.

"Конотопская ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма

Теперь она решает отомстить, возвращает свою магическую силу и готова применить черную магию, чтобы навсегда изгнать оккупантов из Украины.