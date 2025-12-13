5 цікавих фактів про новий серіал "Ховаючи колишню", який вже обожнюють українці

Нещодавно відбулась прем'єра 10-серійного серіалу "Ховаючи колишню". Це драма з елементами чорної комедії від SWEET.TV Originals, яка ще до прем'єри привернула увагу глядачів незвичною назвою та зірковим акторським складом.

24 Канал підготував факти про "Ховаючи колишню", яких ви могли не знати.

Сюжет серіалу "Ховаючи колишню"

Сюжет розгортається в сучасному Києві. Четверо незнайомих чоловіків приходять на церемонію прощання зі спільною колишньою – художницею і військовою, що загинула на війні. Щоб зрозуміти, навіщо колишня зібрала їх разом і вшанувати пам'ять про дівчину, чоловіки вирушають до її улюбленого бару.

Серіал показує 10 зустрічей головних героїв протягом року, де вони намагаються розкрити наміри колишньої. Переживаючи втрату – кожен по-своєму, – герої ставлять собі питання: "Кого дівчина любила найбільше?", "Хто підштовхнув її піти на фронт?". Та щораз говорячи про неї, чоловіки все більше починають відкривати правду про себе.

У головних ролях "Ховаючи колишню" – Олександр Рудинський, Артур Логай, Слава Бабенков та Вячеслав Довженко. Автор і режисер серіалу – Сергій Кулибишев.

Крім зіркового складу, серіал привернув увагу глядачів камерністю і темами, що хвилюють багатьох, але про які мало хто говорить вголос. Історія пропонує глядачам чесний погляд на стосунки, дружбу, прийняття втрати, місце чоловіків і жінок в сучасному світі, чоловічу конкуренцію і життя під час війни.

Це історія про дуже життєві речі, близькі саме нам, українцям. Ми розповідаємо її через легкість, щирість та любов до життя. Саме ці теплі слова – життя, дружба, любов – і стали цінностями нашого серіалу. Сподіваємось, що глядачі теж відчують ті емоції, які ми заклали в цю історію, – розповідає автор і режисер серіалу Сергій Кулибишев.



Вячеслав Довженко у серіалі "Ховаючи колишню" / Кадр з серіалу

Як з'явилася ідея "Ховаючи колишню"

Поштовхом до створення серіалу стали реальні події в житті автора і режисера Сергія Кулибишева. Задум виник з потреби Сергія відрефлексувати втрати на війні його близьких друзів та знайомих: "На війні я втратив людину, яка була для мене надважлива – це не моя колишня і не найближчий друг, але з нею я пов'язував у тому числі майбутнє нашої країни. Коли мій товариш загинув на війні, в моїх надіях з'явилася порожнеча. Тоді й виникла потреба створити історію про прийняття втрати. Терапевтичну, чесну, бодай для самого себе. У день після прощання я повернувся до роботи над ідеєю, яка була розпочата за кілька років до цього. Дати, що глядач побачить у серіалі, "справжні" – це точки історії знайомої мені людини, чиї світи вбила Росія".

За словами Кулибишева, він не пропонував ідею цього серіалу телекомпаніям, а вперше представив її стрімінговій платформі SWEET.TV, де зараз і можна переглянути його.

Бар з нуля і понад 700 пляшок: де знімали серіал

"Ховаючи колишню" знімали протягом березня-квітня 2025 у Києві. Головною локацією серіалу став бар, де знімали переважну більшість сцен. Його збудували в павільйоні з нуля спеціально для зйомок серіалу. Завдяки постійній локації в серіалі зберігається атмосфера камерності. Вона підсилює увагу до діалогів і емоцій героїв.

Щоб бар виглядав максимально реалістично, команда проєкту подбала про найдрібніші деталі в інтер'єрі. Так, наприклад, на полицях бару розмістили понад 700 справжніх пляшок алкоголю. QR-меню в закладі та онлайн-система оплати також була повністю реальною. Під час зйомок актори сканували код і "розраховувалися" за замовлення.

До кожної серії художники-постановники повністю переоформлювали інтер'єр бару: змінювався декор, фотографії на стінах та кольорові акценти.



Олександр Рудинський у серіалі "Ховаючи колишню" / Фото зі зйомок

Кольорові комбінації в кожній серії

У серіалі багато уваги приділено візуальним рішенням, зокрема кольоровим поєднанням. Так, кожен з 10 епізодів "Ховаючи колишню" має свою кольорову комбінацію з трьох основних відтінків. Наприклад, темно-синій+жовтий+червоний або фуксія+золотий+темно-зелений. Цей художній прийом підкреслює настрій та атмосферу кожної з серій.

Колірна схема повторюється лише у двох серіях – і це теж має сенс для уважного глядача.

Секретні імена героїв

У серіалі глядач не знає імен ні головних героїв, ні їх колишньої. Однак в процесі роботи над сценарієм герої мали внутрішнє позначення. Автор і режисер Сергій Кулибишев наділив їх умовними іменами героїв роману "Три мушкетери" – Атос, Портос, Араміс і Д'Артаньян.

За словами Кулибишева, під час написання історії 4 чоловічі характери настільки виразно проявилися, що почали нагадувати класичні типажі з роману французького письменника Александра Дюма. Режисер пропонує глядачам самостійно зрозуміти, що саме об'єднує героїв серіалу з класичними мушкетерами.

Саундтрек серіалу від Klavdia Petrivna

Саундтреком до "Ховаючи колишню" стала пісня "Чай", яку створила співачка Klavdia Petrivna спеціально для серіалу. За сюжетом, це була улюблена пісня колишньої дівчини головних героїв.

За задумом режисера Сергія Кулибишева, саме Klavdia Petrivna могла найточніше зможе відчути та передати емоційність історії через пісню. В серіалі пісня "Чай" звучить як своєрідне послання загиблої героїні до чоловіків, які були для неї важливими.

До саундтреку "Чай" знятий кліп за участі акторів серіалу "Ховаючи колишню" і Klavdia Petrivna.

Крім того, наприкінці кожної серії "Ховаючи колишню" звучать композиції українських музичних виконавців, які підкреслюють загальний настрій того чи іншого епізоду:

Anton Kramer, YUVI – "До краплі",

KLER – "Любов",

Shmiska – "Мереживо",

The Unsleeping – "Ptaha Fred",

Тóнка – "Ти лише мить",

Epolets – "Токсини",

Anna Petrash – "Сніг",

Lely45 – "І кожен дасть мені своє ім'я".

У четвертій серії звучить вірш поета-військовослужбовця Яна Гуцула "Якби можна сховати час", який виконує Олександр Рудинський.