У 2024 році український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав кінопремію Оскар. Стрічка режисера Мстислава Чернова, яка розповідає про облогу міста у 2022 році, виграла у номінації "Найкращий документальний фільм".

Окрім Мстислава Чернова, над фільмом працювали фотокореспондент Євгеній Малолєтка, продюсерка Василиса Степаненко на інші. Коли команда виходила на сцену отримувати Оскар, українців переповнювала гордість. Однак це не єдині наші земляки, які стали лауреатами премії, пише 24 Канал.

Хто з українців отримав Оскар?

Варвара Каринська

Варвара Каринська – американська модельєрка українського походження. Жінка народилася в Харкові. У 1949 році вона стала володаркою премії Оскар за дизайн костюмів у фільмі "Жанна Д'Арк".

Варвара Каринська / Фото з Вікіпедії

Квітка Цісик

Квітка Цісик – американська співачка українського походження. Її батьки були емігрантами з Заходу України. Жінка отримала Оскар у 1978 році за пісню до фільму You Light Up My Life.

Квітка Цісик / Фото з мережі

Євген Мамут

Євген Мамут – український і американський фахівець з кінематографічних спецефектів. Чоловік здобув технічний Оскар у 1988 році за роботу у бойовику "Хижак".

Євген Мамут / Фото з мережі

Анатолій Кокуш

Анатолій Кокуш – український режисер з Криму. У 2006 році він отримав дві технічні премії Оскар. Чоловік розробив гіростабілізований операторський кран "Авторобот", операторські крани серії "Каскад" і операторські стабілізовані системи Flight Head.

Анатолій Кокуш / Скриншот з відео

Джек Пеланс (Володимир Палагнюк)

Джек Пеланс (Володимир Палагнюк) – американський кіноактор, який народився в сім'ї українських емігрантів. Він отримав омріяну статуетку у 1992 році у номінації "Найкращий актор другого плану" за фільм "Міські піжони".

Джек Пеланс (Володимир Палагнюк) / Фото Getty Images