Не только команда фильма "20 дней в Мариуполе": украинцы, которые получили Оскар
- Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар в 2024 году в номинации "Лучший документальный фильм".
- Другие украинцы, которые получили Оскар: Варвара Каринская, Квитка Цисык, Евгений Мамут, Анатолий Кокуш, Джек Пеланс.
В 2024 году украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил кинопремию Оскар. Лента режиссера Мстислава Чернова, которая рассказывает об осаде города в 2022 году, выиграла в номинации "Лучший документальный фильм".
Кроме Мстислава Чернова, над фильмом работали фотокорреспондент Евгений Малолетка, продюсер Василиса Степаненко и другие. Когда команда выходила на сцену получать Оскар, украинцев переполняла гордость. Однако это не единственные наши земляки, которые стали лауреатами премии, пишет 24 Канал.
Кто из украинцев получил Оскар?
Варвара Каринская
Варвара Каринская – американский модельер украинского происхождения. Женщина родилась в Харькове. В 1949 году она стала обладательницей премии Оскар за дизайн костюмов в фильме "Жанна Д'Арк".
Квитка Цисык
Квитка Цисык – американская певица украинского происхождения. Ее родители были эмигрантами с Запада Украины. Женщина получила Оскар в 1978 году за песню к фильму You Light Up My Life.
Евгений Мамут
Евгений Мамут – украинский и американский специалист по кинематографическим спецэффектам. Мужчина получил технический Оскар в 1988 году за работу в боевике "Хищник".
Анатолий Кокуш
Анатолий Кокуш – украинский режиссер из Крыма. В 2006 году он получил две технические премии Оскар. Мужчина разработал гиростабилизированный операторский кран "Авторобот", операторские краны серии "Каскад" и операторские стабилизированные системы Flight Head.
Джек Пеланс (Владимир Палагнюк)
Джек Пеланс (Владимир Палагнюк) – американский киноактер, который родился в семье украинских эмигрантов. Он получил желанную статуэтку в 1992 году в номинации "Лучший актер второго плана" за фильм "Городские пижоны".