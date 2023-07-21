Це дно, – сюжет "Інгульця" "злизаний" з російського серіалу про ухилянтів від армії

Юрій Горбунов планує зняти серіал "Інгулець" за 33 мільйони державних коштів. Українці помітили, що сюжет нового проєкту взятий з російського шоу "Жуки" 2019 року.

Про злизаний формат серіалу також говорила кастинг-директорка Алла Самойленко. Нижче дивіться описи проєктів та як на це реагують українці.

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Сюжет "Інгульця" Горбунова дуже схожий на російський серіал "Жуки"

"Інгулець" розповідатиме про скандального депутата Кіровоградщини, президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка.

За сюжетом, "Двоє талановитих айтішників, Максим та Данило, втікають з фронтового Харкова і, по дорозі на Львів, опиняються на Кіровоградщині в смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці Батя. Програмістів записують до місцевої самооборони й призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі".

Тепер дивіться опис російського серіалу "Жуки": "Нікіта, Артемій та Денис, програмісти з Москви, розробили унікальний інтернет-додаток для смартфонів TWIN. Але в останній момент багатомільйонна угода з інвестором зривається і хлопців призивають на службу в армію. Вони вирішують обрати альтернативну службу, для несення якої їдуть до вигаданого села Жуки Саратовської області", – йдеться у синопсисі російського серіалу.

Синопсис російського серіалу "Жуки" / Скриншот

"Виявляється, Горбунов не лише вирішив освоїти 33 мільйони наших бюджетних коштів, а й під виглядом патріотичного кіно скопіпастив російський серіал", – пишуть у мережі. Крім цього, є припущення, що, якщо серіал транслюватимуть на телеканалі "FreeДом", він вийде російською.

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