З цієї причини, продюсер проєкту Юрій Горбунов записав свою відповідь на критику глядачів. У ролику він сказав, що просто виграли конкурс, на який подавались у травні.

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Горбунов пояснив зйомки серіалу "Інгулець" за державні кошти

За його словами, серіал "СМТ Інгулець" має "підіймати дух і патріотичний настрій" українців. Втім, Детектор медіа припускає, що проєкт, якщо його транслюватимуть на телеканалі "FreeДом", звучатиме російською. А в описі одного з героїв, якого звати Паровоз, можна впізнати постать популярного медійного персонажа, аграрія та президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка. На думку глядачів, за допомогою серіалу, Поворознюка можуть ще більше розкручувати для політичних цілей.

Однак, у ролику Юрій Горбунов нічого не сказав про Поворознюка. А 33 мільйони гривень для 24 серії вважає невеликою сумою. До того ж продюсер зазначив, що зараз кожному українцю потрібен розважальний контент, зокрема військовим, адже кіноіндустрія, за словами Горбунова, є "культурним та інформаційним фронтом".

Горбунов пояснив зйомки серіалу "Інгулець": дивіться відео

Реакція мережі

У коментарях Юрія Горбунова здебільшого не підтримують:

"Як це пацанам нашим допоможе? Можна серіальчики знімати після війни, а не коли військові та звичайні люди ледь зводять кінці з кінцями?! Ви у свої ж кишені понабиваєте бабла, за патріотизм він переживає";

"Так, ви праві. Інформаційно ми програємо, і комедійних серіалів в Україні бракує. Разом з тим, якщо ви поїдете вкотре на фронт і перепитайте у самих військових сьогодні: "Хлопці, що вам реально потрібно більше: комедія, чи бойові дрони, чи бронебійна техніка?";

"У нас війна закінчилась? Можливо 33 мільйони витратити на більш важливі речі?";

"Мій патріотичний дух підтримають дрони та пікапи пацанам на фронт, а не серіали";

"Ви ж робите не просто посередній продукт, а відверте ла*но. Заробляти на лайні – давня і зрозуміла тема. Але бути настільки нечутливим і робити це під час війни – треба бути й самовпевненим самодуром";

"Господи, який треш. 33 мільйони гривень на чергове низькопробне малоросійське лайно";

"Мій чоловік не хоче і й не може дивитися ні комедії, ні будь-який інший продукт. Тому що там, де він уже півтора року знаходиться, немає телевізора, а часто й електрики. І, знаєте, ні мені, ні моєму чоловіку, і сотням тисяч інших воїнів, що захищають зараз нашу державу потрібно не патріотичні заклики, а патріотичні дії влади. Цікаво, багатьом рідним військових хочеться комедію патріотичну подивитися?".

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Офіційний синопсис серіалу звучить так: "Два талановитих айтішники, Максим та Данило, втікають з фронтового Харкова і, по дорозі на Львів, опиняються на Кіровоградщині в смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці Батя. Програмістів записують до місцевої самооборони й призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі".

"СМТ Інгулець" планують показати наприкінці року / Процишин офіційний