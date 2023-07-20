По этой причине продюсер проекта Юрий Горбунов записал свой ответ на критику зрителей. В ролике он сказал, что просто выиграли конкурс, на который подавались в мае.

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Горбунов объяснил съемки сериала "Ингулец" за государственные средства

По его словам, сериал "СМТ Ингулец" должен "поднимать дух и патриотическое настроение" украинцев. Впрочем, Детектор медиа предполагает, что проект, если его будут транслировать на телеканале "FreeДом", будет звучать на русском. А в описании одного из героев, которого зовут Паровоз, можно узнать фигуру популярного медийного персонажа, агрария и президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка. По мнению зрителей, с помощью сериала Поворознюка могут еще больше раскручивать для политических целей.

Однако в ролике Юрий Горбунов ничего не сказал о Поворознюке. А 33 миллиона гривен для 24 серии считают небольшой суммой. К тому же продюсер отметил, что сейчас каждому украинцу нужен развлекательный контент, в частности, военным, ведь киноиндустрия, по словам Горбунова, является "культурным и информационным фронтом".

Горбунов объяснил съемки сериала "Ингулец": смотрите видео

Реакция сети

В комментариях Юрия Горбунова в большинстве своем не поддерживают:

"Как это пацанам нашим поможет? Можно сериальчики снимать после войны, а не когда военные и обычные люди едва сводят концы с концами?! Вы в свои же карманы набиваете бабла, за патриотизм он переживает";

"Да, вы правы. Информационно мы проигрываем, и комедийных сериалов в Украине не хватает. Вместе с тем, если вы поедете еще раз на фронт и переспросите у самых военных сегодня: "Ребята, что вам реально нужно больше: комедия или боевые дроны, или бронебойная техника?";

"У нас война закончилась? Может, 33 миллиона потратить на более важные вещи?";

"Мой патриотический дух поддержат дроны и пикапы пацанам на фронт, а не сериалы";

"Вы же делаете не просто посредственный продукт, а откровенное ла*но. Зарабатывать на дерьме – давняя и понятная тема. Но быть столь нечувствительным и делать это во время войны – надо быть и самоуверенным самодуром";

"Господи, который треш. 33 миллиона гривен на очередное низкопробное малороссийское дерьмо";

"Мой муж не хочет и не может смотреть ни комедии, ни какой-либо другой продукт. Потому что там, где он уже полтора года находится, нет телевизора, а часто и электричества. И, знаете, ни мне, ни моему мужу, и сотням тысяч других воинов, защищающих сейчас наше государство, нужно не патриотические призывы, а патриотические действия власти. Интересно, многим родным военных хочется патриотическую комедию посмотреть?".

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Официальный синопсис сериала звучит так: "Два талантливых айтишника, Максим и Данило, бегут из фронтового Харькова и, по дороге на Львов, оказываются на Кировоградщине в пгт Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке Батя. Программистов записывают в местную самооборону местный блокпост и время от времени работать на ферме».

"СМТ Ингулец" планируют показать в конце года / Процишин официальный