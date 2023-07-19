Звезда Голливуда обвинил "вагнеровцев" в террористических действиях и предложил странам Запада объединиться в коалицию с целью "разрыва бизнес-империи" этой компании. Об этом Джордж Клуни написал в издании The Economist.

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Джордж Клуни призвал ликвидировать ПИК "Вагнер"

Американский актер подчеркнул, что "вагнеровцы" жестоко расправляются со всеми свидетелями своих преступлений, включая женщин и детей.

Стратегия "Вагнера" заключалась в том, чтобы "не оставлять следов", убивая очевидцев и расправляясь с мирными жителями, в том числе женщинами и детьми. Сотрудники фонда The Sentry опросили находившихся в подчинении "Вагнера" солдат и ополченцев – они рассказали, что их учили пытать: отрезать руки и ноги, вырывать ногти, душить и сжигать людей живьем,

– написал актер.

"Эта стратегия, применявшаяся в различных формах в Ливии, Мали, Судане и других странах, отвечает интересам России по нескольким направлениям. Сравнительно небольшое количество наемников позволяет дешево расширить влияние страны, а российское правительство может отрицать свою причастность", – дополнил Клуни.

Актер считает, что США, ЕС и другие союзники должны сосредоточиться на привлечении Вагнера к финансовой и юридической ответственности. По его словам, они должны создать специальную коалицию по ликвидации бизнес-империи группы. Клуни уверен, что нужно вводить санкции против поддерживающих "Вагнера", включая юристов и финансистов.

"Международное сообщество должно предоставить приоритет судебному преследованию тех, кто несет наибольшую ответственность за военные преступления и преступления против человечности, – сказал актер. – Есть много нереализованных обещаний относительно тех, кто извлекает выгоду из ограблений "Вагнера": от компаний, владеющих шахтами, к посредникам в соседних государствах, странах Персидского залива и России".

Джордж Клуни / Marca

Что известно о Джордже Клуни Американский актер, режиссер, продюсер и сценарист. Племянник певицы Розмари Клуни. В большое кино попал благодаря сериалу "Скорая помощь" (роль доктора Дага Росса, 1994 год). Звезда сыграл более чем в 60 фильмах и более чем в 20 сериалах. Его можно увидеть в таких проектах: "Друзья", "От заката до рассвета", "Одиннадцать друзей Оушена", "Гравитация", "Ловушка-22", "Полночное небо", "Билет в рай".

Напомним, по состоянию на 18 июля 2023 года в Белоруссию прибыла уже пятая колонна с наемниками ППК "Вагнера". В ней было от 90 до 100 единиц техники. Колонна двигалась по маршруту от границы с Россией (КПП Дубовичка) по трассе Р43 и далее М5 в направлении Осиповичей.