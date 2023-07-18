К тому же, это первый фильм Нолана, который не будет распространяться компанией Warner Bros. ни на внутреннем, ни на международном рынках со времен фильма "Помни" (2000 год). "Оппенгеймер" является двенадцатым фильмом режиссера.

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"Оппенгеймер": сюжет фильма

Сценарий фильма основан на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера", получившей Пулитцеровскую премию. В новом проекте Кристофер Нолан выступил не только режиссером, но и сценаристом.

Важно. Роберт Оппенгеймер – физик-теоретик, руководитель Манхэттенского проекта, благодаря которому во время Второй мировой войны была разработана атомная бомба.



Роберт Оппенгеймер / Фото Militaly History Missing

Актерский состав

Главного героя в фильме сыграет Киллиан Мерфи. Актер уже работал с режиссером – в лентах о Бэтмене, а также "Дюнкерк" и "Начало". Кроме него, свои роли также исполнили:

Эмили Блант – Кэтрин Оппенгеймер;

Мэтт Дэймон – Лесли Гроуз;

Роберт Дауни-младший – Льюис Штраус;

Бенни Сафди – Эдвард Теллер;

Флоренс Пью – Джин Татлок;

Джош Гартнетт – Эрнест Лоуренс и т.д.



Киллиан Мерфи в фильме "Оппенгеймер" / Фото IMDb

В трейлере показали мощные кадры от взрывов ядерной бомбы и главного героя картины в черной шляпе и пронзительным взглядом.

"Оппенгеймер" 2023: смотрите трейлер фильма