Некоторые из них долго жили и работали в стране-агрессорке, но бежали из Москвы в начале полномасштабного вторжения, таких как Любава Грешнова. А звезда "Сватов" Екатерина Кистень, например, уехала в Швецию, но заступается за "хороших русских" и выступает против отмены русской культуры. Обо всем этом и больше читайте в материале 24 Канала.

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Украинские актеры, о которых все думали, что они русские

Екатерина Кузнецова

36 лет, Киев

Украинская актриса Екатерина Кузнецова 13 лет работала в Москве, даже когда началась война в 2014 году, она не покинула Россию. Сейчас звезда признается, что тогда не понимала сложности всей ситуации. В свои 22 года артистка ощущала комплекс неполноценности по поводу своего профессионализма. По ее словам, украинцам даже не давали возможности раскрыть свой талант. Поэтому в 2009 году Кузнецова уехала в Москву, чтобы "узнать, как там все происходит".

Звезда известна ролями в следующих проектах:

"Кухня";

"Строкой";

"Знахарь";

"Кто ты?";

"Бешеная свадьба 2".

Интересно, что Кузнецова полгода прожила с россиянином Евгением Проценым, а позже ее любимым стал Максим Аплин – бизнесмен, владелец серф-школы на Шри-Ланке.

После войны Екатерина заняла четкую позицию и больше не планирует возвращаться в Россию, где у нее остались два кота и частный дом, который она планирует продать. Родители Кузнецовой живут в Киеве.

Екатерина Кузнецова / Фото из инстаграма актрисы

София Стеценко

20 лет, Киев

София Стеценко – юная и малоизвестная украинская актриса, но снималась в кино еще с самого детства. Одним из ее ранних выступлений была роль Женьки Ковалевой в сериале "Сваты" в третьем и четвертом сезонах. По сюжету, девочка осталась на попечении дедушки и бабушки, пока ее родители отправились за границу.

Позже она сыграла в ситкоме "Ласточкино Гнездо" и других – "Советы любви я все смогу", "Ищу женщину с ребенком" и "Под прицелом любви".

София Стеценко / Фото из соцсетей

Алексей Вертинский

67 лет, Сумы

Алексей Вертинский – украинский актер театра и кино. Его дебют в кинематографе состоялся в 1980 году в фильме Александра Карпова "Свадебная ночь". Он также сыграл в лентах "Восток-Запад", "Безумный день или Женитьба Фигаро", "12 стульев", "Ржевский против Наполеона", а в 2015 году получил звание народного артиста Украины.

В 1980 году окончил Московское эстрадно-цирковое училище.

Год назад актер перенес срочную операцию на сердце.

Алексей Вертинский / Фото с инстаграма актера

Екатерина Кистень

43 года, Киев

Украинская актриса Екатерина Кистень имеет звание Заслуженная артистка Украины. За роль Насти Ермаковой в известном сериале "Когда мы дома" получила телевизионную премию "Телезвезда". За последние годы снялась в проекте "Любовь и блоггеры" и "Моя любимая Страшка".

В 2005 году сыграла в российском фильме "Возвращение Мухтара-2", а в 2011 году в сериале "Басни Митяя".

После полномасштабного вторжения уехала в Швецию. По ее словам, в Стокгольме много россиян, с которыми она общается и называет их действительно хорошими. Кроме этого, она отметила, что они страдают больше, чем мы здесь (в Швеции – 24 Канал). "Я просто постоянно вижу эти глаза, и я не могу этому человеку сказать: "Эй ты, русский". Я на таком уровне не могу, человеческом", – сказала Екатерина в интервью Алине Доротюк.

Актриса уточнила, что уважает российских коллег с антивоенной позицией, а об оставшихся в стране сказала следующее: "К сожалению, эта огромная страна, в которой единицы совершают протесты, сама перемалывает эти единицы. И поэтому требовать от этих единиц выйти с плакатом на площадь – значит убить себя, засунуть себя за решетку, уничтожить свою семью. Я не могу такое предлагать людям".

Екатерина Кистень / Фото из фейсбука актрисы

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Любава Грешнова

35 лет, Харьков

Украинская актриса Любава Грешнова родилась 5 июля 1988 в Харькове, но в 2012 году звезда переехала в Москву, где и осталась работать. По ее словам, она стала заложницей обстоятельств.

Популярность Любавы Грешновой в значительной степени связана с ролями, которые она сыграла в фильмах, таких как "Маршрут милосердия", "Соседи", "Любовь и немножко перца", "Огни большого города", "По закону", "Чудо", "Время грехов", "Дом для двоих", "Бывшая".

Любава отметила, что все украинское кинопроизводство за последние 10 лет – и после 2014 года, и до 23 февраля 2022 года – было совместимо с российским производством. Как она сообщила, это была всего лишь работа: "Я никак не относилась к России, и когда началась война, конечно, никаких вопросов, каких-то рефлексий по поводу того, чтобы там по чему-то скучать, или еще что-то – не было. Я абсолютно спокойно закрыла для себя это вопрос навеки. Стать персоной нон грата не боялась. Это даже честь для меня. Быть запрещенным в России сейчас – это круто".

Сегодня Любава находится в Польше, волонтерит и публикует сообщения в инстаграме на украинском языке.

Любава Грешнова / Фото из инстаграма актрисы

Мила Сивацкая

24 года, Киев

Украинская актриса Мила Сивацкая прожила три с половиной года в России, где снималась в комедийном сериале "Гранд" и серии фильмов "Последний богатырь" от компании "Уолт Дисней Компани СНГ". В 2017 году диктатор Владимир Путин посмотрел фильм "Последний богатырь" и даже комментировал его, что на тот момент для актрисы было почетно и престижно.

Сейчас Мила Сивацкая признает свои ошибки и сожалеет о работе в России, но не стесняется ее. В своем интервью на ютуб-канале Алины Доротюк актриса рассказала, что она была безотчетной и думала о своей карьере, но после полномасштабного вторжения в Украину она переосмыслила свою жизнь.

Мила Сивацкая / Фото с инстаграма актрисы