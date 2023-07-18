Деякі з них довго жили й працювали у країні-агресорці, але втекли з Москви на початку повномасштабного вторгнення, як-от Любава Грешнова. А зірка "Сватів" Катерина Кістень, наприклад, виїхала до Швеції, але заступається за "хороших руських" і виступає проти скасовування російської культури. Про все це та більше читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Який вигляд мали українські актори на початку кар'єри та зараз: деяких не впізнати
Українські актори, про яких всі думали, що вони російські
Катерина Кузнецова
36 років, Київ
Українська акторка Катерина Кузнєцова 13 років працювала у Москві, навіть коли почалася війна у 2014 році, вона не залишила Росію. Зараз зірка зізнається, що не розуміла тоді складності всієї ситуації. У свої 22 роки артистка відчувала комплекс неповноцінності з приводу своєї професійності. Адже, за її словами, українцям навіть не давали можливості розкрити свій талант. Тому у 2009 році Кузнєцова поїхала в Москву, аби "дізнатися, як там все відбувається".
Зірка відома ролями у таких проєктах:
- "Кухня";
- "Родком";
- "Знахар";
- "Хто ти?";
- "Скажене весілля 2".
Цікаво, що Кузнєцова пів року прожила з росіянином Євгеном Проціним, а пізніше її коханим став Максим Аплін – бізнесмен, власник серф-школи на Шрі-Ланці.
Після війни Катерина зайняла чітку позицію і більше не планує повертатися в Росію, де у неї залишилися два коти й приватний будинок, який вона планує продати. Батьки Кузнєцової живуть у Києві.
Катерина Кузнєцова / Фото з інстаграму акторки
Софія Стеценко
20 років, Київ
Софія Стеценко – юна та маловідома українська актриса, але знімалася у кіно ще з самого дитинства. Одним із її ранніх виступів була роль Женьки Ковальової у серіалі "Свати" у третьому і четвертому сезонах. За сюжетом, дівчинка залишилася під опікою дідуся і бабусі, поки її батьки вирушили за кордон.
Пізніше вона зіграла в ситкомі "Ластівчине Гніздо" та інших – "Ради кохання я все зможу", "Шукаю жінку з дитиною" і "Під прицілом кохання".
Софія Стеценко / Фото з соцмереж
Олексій Вертинський
67 років, Суми
Олексій Вертинський – український актор театру і кіно. Його дебют в кінематографі відбувся 1980 року у фільмі Олександра Карпова "Весільна ніч". Він також зіграв у стрічках "Схід-Захід", "Божевільний день або Одруження Фігаро", "12 стільців", "Ржевський проти Наполеона", а 2015 року отримав звання народного артиста України.
У 1980 році закінчив Московське естрадно-циркове училище.
Рік тому актор переніс термінову операцію на серці.
Олексій Вертинський / Фото з інстаграму актора
Катерина Кістень
43 роки, Київ
Українська акторка Катерина Кістень має звання Заслужена артистка України. За роль Насті Єрмакової у відомому серіалі "Коли ми вдома" отримала телевізійну премію "Телезірка". За останні роки знялася в проєкті "Любов і блогери" та "Моя улюблена Страшко".
У 2005 році зіграла у російському фільмі "Повернення Мухтара-2", а у 2011 році у серіалі "Байки Мітяя".
Після повномасштабного вторгнення виїхала до Швеції. За її словами, у Стокгольмі багато росіян, з якими вона спілкується і називає їх справді хорошими. Крім цього вона зазначила, що вони страждають більше, ніж ми тут (у Швеції – 24 Канал). "Я просто постійно бачу ці очі, і я не можу цій людині сказати: "Гей ти, руський". Я на такому рівні не можу, людському", – сказала Катерина в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Акторка уточнила, що поважає російських колег з антивоєнною позицією, а про тих, що залишилися в країні сказала таке: "На жаль, ця величезна країна, в якій одиниці роблять протести, сама перемелює ці одиниці. І тому вимагати від цих одиниць вийти з плакатом на площу – це означає убити себе, засунути себе за ґрати, знищити свою сім’ю. Я не можу таке пропонувати людям".
Катерина Кістень / Фото з фейсбуку акторки
Цікаво "Відчував себе сільською зіркою": інтерв'ю з Вельбоєм про початок акторської кар'єри
Любава Грешнова
35 років, Харків
Українська актриса Любава Грєшнова народилась 5 липня 1988 року у Харкові, але у 2012 році зірка переїхала до Москви, де і залишилася працювати. За її словами, вона стала заручницею обставин.
Популярність Любави Грешнової значною мірою пов'язана з ролями, які вона зіграла у фільмах, таких як "Маршрут милосердя", "Сусіди", "Любов і трошки перцю", "Вогні великого міста", "За законом", "Диво", "Час гріхів", "Будинок для двох", "Колишня".
Любава зазначила, що все українське кіновиробництво за останні 10 років – і після 2014 року, і до 23 лютого 2022 – було сумісне з російським виробництвом. Як вона повідомила, це була всього тільки робота: "Я ніяк не ставилася до Росії, і коли почалася війна, звісно, ніяких питань, якихось рефлексій стосовно того, щоб там за чимось сумувати, чи ще щось – не було. Я абсолютно спокійно закрила для себе це питання навіки. Стати персоною нон грата не боялася. Це навіть честь для мене. Бути забороненим в Росії зараз – це круто".
Сьогодні Любава знаходиться у Польщі, волонтерить та публікує дописи в інстаграмі українською мовою.
Любава Грешнова / Фото з інстаграму акторки
Міла Сивацька
24 роки, Київ
Українська акторка Міла Сивацька прожила три з половиною роки в Росії, де знімалася в комедійному серіалі "Гранд" та серії фільмів "Останній богатир" від компанії "Уолт Дісней Компані СНД". У 2017 році диктатор Володимир Путін подивився фільм "Останній богатир" і навіть коментував його, що на той момент для акторки було почесним і престижним.
Зараз Міла Сивацька визнає свої помилки й жалкує про роботу у Росії, але не соромиться за неї. У своєму інтерв'ю на ютуб-каналі Аліни Доротюк акторка розповіла, що вона була несвідомою і думала про свою кар'єру, але після повномасштабного вторгнення в Україну вона переосмислила своє життя.
Міла Сивацька / Фото з інстаграму акторки