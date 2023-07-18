Музыкант играет деревенского рэпера Женю "Арахиса", лучшего друга главного героя "Казана". Он мечтает стать рэпером, выступать на известных площадках, и вообще довольно оптимистичным и веселым парнем.
Читайте наш эксклюзив "Нет моря без воды, а войны без крови": большое интервью с автором сериала "Украина в огне 2"
Интересно, что для Антона эта роль дебютна в большом кино. 24 Канал спросил у актера, как происходило съемка, легко ли было войти в образ героя, каковы планы на жизнь. Обо всем этом читайте в разговоре с Антоном Вельбоем в рамках проекта "Интервью24".
Интервью с Антоном Вельбоем
Что известно о герое Антоне Вельбое в фильме "Короли рэпа"
Антон, привет, расскажите о своем герое. Какой Арахис, на ваш взгляд? Чем он вас задел?
"Арахис" – простой как дверь деревенский чувак, который особо не подбирает слова и верит в то, что они с "Казаном" делают. Несколько инфантильный и наивный, но уверенный в себе.
Мне нравится его простота и комичность, уверенность, и иногда судьба играет с ним злые шутки.
Схожи ли вы с ним, какие у вас общие черты?
Кое-что похож, я такой же парень из провинции, как и он.
Чему вы научились для роли Жени? Были ли какие-то сложности в подготовке к роли, как вы их одолевали?
Сценическом бою, я никогда не сражался до этого. Это на самом деле было сложновато, но интересно.
"Короли рэпа" 2023: смотрите трейлер
Какой момент на съемках был самый интересный
Скажите, это ваш первый опыт съемок как раз в полнометражном кино? Что было самым приятным на съемочной площадке?
Да, первый. Самым приятным было читать рэп на сцене, потому что я не рэппер, но это было очень интересно. Я действительно чувствовал себя сельской звездой.
Ваши родители – музыканты, скорее всего, это повлияло на ваш выбор. Вспомните, как родители отреагировали, когда вы избрали путь артиста?
Конечно, они поддержали.
Вы работаете в разных жанрах. Есть любимый? В "Королях рэпа" вы читали рэп очень естественно!
Я считаю себя попартистом, поэтому рэп для меня был новинкой, но мне очень понравилось.
Антон Вельбой на съемках фильма "Короли рэпа" / Пресс-служба фильма
Кого из музыкантов слушает Антон Вельбой
Есть ли у кумира среди музыкантов? Кого сами слушаете? Или просто любите?
Очень люблю творчество Саши Чемерова из украинского, а из зарубежного – The Weeknd и Post Malone.
Саша Чемеров – "Ну Привет": слушать песню онлайн
Как проводите свое свободное время? Чем занимаетесь? У вас есть хобби?
Люблю играть на гитаре и придумывать всякие интересные песни.
Влюблен ли сейчас музыкант и считает ли себя секс-символом
Вы сейчас влюблены?
Да. Любовь – это подарок, когда у человека есть любовь и любовь она становится счастливой.
Какой последний романтический поступок совершили?
Нет, это не обо мне. Любые романтические штуки для меня – это вызов.
Как думаете, обязательна ли для актера семья или артист должен быть таким свободным секс-символом?
Не знаю. Думаю, артист ничего не должен. Хочешь заводи семью, хочешь будь секс-символом.
Считаете себя секс-символом? И планируете ли семью?
Себя секс-символом не считаю, даже несколько смешно над этим. Семью планирую.
Антон Вельбой в ленте "Короли рэпа" / Пресс-служба фильма
Чем занимаетесь в свободное время?
Есть хобби, играю на гитаре. Могу сам готовить завтрак, и даже мыть посуду, но обычно ленюсь.
Скажите, популярность – это приятно? Как реагируете, когда вас узнают на улицах?
Популярность – это необычно. Иногда нагружает голову то, что тебя могут неожиданно узнать.
Если вам снова предложат роль в кино, что скажете?
Я скажу: "Летс гоу, о чем?".
Интересно 8 фильмов и сериалов на Netflix, которые нельзя пропустить в августе
О чем мечтает Wellboy
О чем мечтает музыкант Wellboy и о чем мечтает молодой человек Антон Вельбой?
Я мечтаю издавать качественный музыкальный и арт-продукт, играть с формами и быть успешным артистом как Вельбой, а Антон мечтает об окончании войны, счастья и здоровья своих близких.
Wellboy – "Желтые мальвы": слушайте песню онлайн