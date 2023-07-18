Музыкант играет деревенского рэпера Женю "Арахиса", лучшего друга главного героя "Казана". Он мечтает стать рэпером, выступать на известных площадках, и вообще довольно оптимистичным и веселым парнем.

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Интересно, что для Антона эта роль дебютна в большом кино. 24 Канал спросил у актера, как происходило съемка, легко ли было войти в образ героя, каковы планы на жизнь. Обо всем этом читайте в разговоре с Антоном Вельбоем в рамках проекта "Интервью24".

Интервью с Антоном Вельбоем

Что известно о герое Антоне Вельбое в фильме "Короли рэпа"

Антон, привет, расскажите о своем герое. Какой Арахис, на ваш взгляд? Чем он вас задел?

"Арахис" – простой как дверь деревенский чувак, который особо не подбирает слова и верит в то, что они с "Казаном" делают. Несколько инфантильный и наивный, но уверенный в себе.

Мне нравится его простота и комичность, уверенность, и иногда судьба играет с ним злые шутки.

Схожи ли вы с ним, какие у вас общие черты?

Кое-что похож, я такой же парень из провинции, как и он.

Чему вы научились для роли Жени? Были ли какие-то сложности в подготовке к роли, как вы их одолевали?

Сценическом бою, я никогда не сражался до этого. Это на самом деле было сложновато, но интересно.

Интересный факт. Чтобы органично выглядеть в кадре, не только Антону Вельбою пришлось кое-чему поучиться. Например, актер Михаил Дзюба брал уроки по экстремальному вождению, ведь его герой уверенно гоняет на старенькой тачке по сельским дорогам. Также он учился читать рэп и попадать в бит, хотя и до съемки фильма писал тексты.

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Какой момент на съемках был самый интересный

Скажите, это ваш первый опыт съемок как раз в полнометражном кино? Что было самым приятным на съемочной площадке?

Да, первый. Самым приятным было читать рэп на сцене, потому что я не рэппер, но это было очень интересно. Я действительно чувствовал себя сельской звездой.

Заметьте. Режиссер Мирослав Латик отметил, что на съемке все было нежно и с любовью, а самой сложной для него была переработка сценария. Он добавил некоторые сцены с бандитами и переписал все сцены Казана и Светы.

Ваши родители – музыканты, скорее всего, это повлияло на ваш выбор. Вспомните, как родители отреагировали, когда вы избрали путь артиста?

Конечно, они поддержали.

Вы работаете в разных жанрах. Есть любимый? В "Королях рэпа" вы читали рэп очень естественно!

Я считаю себя попартистом, поэтому рэп для меня был новинкой, но мне очень понравилось.

Антон Вельбой на съемках фильма "Короли рэпа" / Пресс-служба фильма

Любопытно. В фильме "Короли рэпа" вместе с Уэльбоем сыграла актриса Ирма Витовская. Она появилась в роли Нинки "Обочины" – сельской проститутки, как говорят люди.

Кого из музыкантов слушает Антон Вельбой

Есть ли у кумира среди музыкантов? Кого сами слушаете? Или просто любите?

Очень люблю творчество Саши Чемерова из украинского, а из зарубежного – The Weeknd и Post Malone.

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Как проводите свое свободное время? Чем занимаетесь? У вас есть хобби?

Люблю играть на гитаре и придумывать всякие интересные песни.

Влюблен ли сейчас музыкант и считает ли себя секс-символом

Вы сейчас влюблены?

Да. Любовь – это подарок, когда у человека есть любовь и любовь она становится счастливой.

Какой последний романтический поступок совершили?

Нет, это не обо мне. Любые романтические штуки для меня – это вызов.

Как думаете, обязательна ли для актера семья или артист должен быть таким свободным секс-символом?

Не знаю. Думаю, артист ничего не должен. Хочешь заводи семью, хочешь будь секс-символом.

Считаете себя секс-символом? И планируете ли семью?

Себя секс-символом не считаю, даже несколько смешно над этим. Семью планирую.

Антон Вельбой в ленте "Короли рэпа" / Пресс-служба фильма

Чем занимаетесь в свободное время?

Есть хобби, играю на гитаре. Могу сам готовить завтрак, и даже мыть посуду, но обычно ленюсь.



Скажите, популярность – это приятно? Как реагируете, когда вас узнают на улицах?

Популярность – это необычно. Иногда нагружает голову то, что тебя могут неожиданно узнать.

Если вам снова предложат роль в кино, что скажете?

Я скажу: "Летс гоу, о чем?".

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О чем мечтает Wellboy

О чем мечтает музыкант Wellboy и о чем мечтает молодой человек Антон Вельбой?

Я мечтаю издавать качественный музыкальный и арт-продукт, играть с формами и быть успешным артистом как Вельбой, а Антон мечтает об окончании войны, счастья и здоровья своих близких.

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