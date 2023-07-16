24 Канал пообщался с одним из авторов сериала "Украина в огне 2", который рассказал не только о производстве и актуальности проекта, являющегося аллюзией на киноповесть Довженко, но и поделился сверхважными инсайтами украинской киноиндустрии. Что следует знать о женском кино? Как бороться с коррупцией? Что посмотреть современному зрителю? Как воспринимает мир украинские фильмы на фоне войны? Не перенасыщен ли рынок картинами о войне? Обо всем этом и даже больше читайте в рамках проекта "Интервью24".

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Интервью с автором проекта "Украина в огне 2"

Как изменилось украинское кино за последний год

Прошло около года из нашего последнего разговора о войне в Украине в кино. Как вы лично почувствовали изменения за это время?

В два цвета – любви и печали. Почувствовал то, – и у каждого есть шанс – что предки наши веками любили свою землю и боролись, чтобы мы ныне имели нашу страну и государство. Почувствовал уникальный шанс попробовать себя по-настоящему, практиковать украинское бусидо, буддийские и суфийские наставления и оставаться христианином – быть готовым умереть, но с честью. Почувствовал себя в мире войны, но не от мира войны. Почувствовал, как это любить, жить и творить ныне, зная, но не следуя ресентименту, творить ради будущего. Извините за пафос, но "Украина в огне 2" это демонстрирует как коллективное явление, и мы уже вошли в историю кино как самый продолжительный волонтерский кинопроект. А еще, делая кино о войне с 2014 года, чувствовать, что эта война и ее последствия будут продолжаться, поэтому нужно закаляться. Терпение разрушает горы.

Как вы видите развитие украинского кинематографа в контексте этих изменений?

Украинское кино умирает и воскресает на войне. Не пора делать окончательные выводы, только – предварительные, указать на тенденции.

Во-первых, кино адаптируется к новым условиям. Здесь преимущественно негативы: остановки, недофинансирование, коррупция с киногрантами, отток кадров. Но, держимся позитива, потому что, наконец, есть шанс развить независимое кино, региональный кинематограф, интегрироваться в международную индустрию.

Киев перестает быть единоличной киностолицей. Мы – свидетели и создатели нового этапа независимого украинского кино.

Во-вторых, киноиндустрия дезинтегрируется. Это было и усугубилось. С одной стороны, это закономерно – мы выживаем. Битва за Довженко-Центр символична в этом смысле. Одни – дальше тусуются по кабинетам и Каннам, учат украинский и "переобуваются", создавая новые кинофорумы; вторые – уже за границей и надолго, за определенное время у них могут появиться новые ленты; некоторые планируют, например, захватить или удержать власть в Союзе кинематографистов, Довженко-Центре, или в органах, выделяющих финансирование; третьи в Украине – из последних сил делают, таки делают! – кино – несмотря ни на что. Хотя, вероятно, большинство кинематографистов в ступоре, не имеют шанса реализоваться или до конца не поймут, что стоимостного нужно делать. Многое утратило актуальность. Нужно время на переосмысление. Или эксперименты. Собственно, "Украина в огне 2" – тоже эксперимент и первый такого масштаба. Так что остается вопрос: как работать на объединение киноиндустрии?

"Украина в огне 2" ("Музы не молчат 4: Мелодия Украины"): смотрите серию 517

Как, по-вашему, избежать коррупции и эффективно использовать государственные средства?

Киноиндустрия в Украине – среда с коррупционными рисками, потому что речь идет о "легких" бюджетных средствах и конфликтах интересов – прежде всего частных. Поэтому требуется эффективный механизм обеспечения добродетели, выявление конфликтов интересов. Когда речь идет о государственных средствах или даже средствах иностранных, эти механизмы должны быть привлечены.

Есть примеры кинофестивалей, которые превратились в частные фирмы из дерибана. Когда речь идет о средствах частных, их собственных средствах, то они свободны ими распоряжаться как желают. Но нередко они привлекают средства иностранных институтов, посольств (то есть других государств), даже бюджетные и продолжают распоряжаться ими "как своими, так и между своими".

Потому не удивительно, а закономерно, что произошло с конкурсом от Netflix в 2022 году. "Против чего боролись, на то и напоролись". Репутационный вред. Но не стоит ли этому дать и юридическую оценку? И противодействовать проявлениям коррупции? Или иначе удастся построить новую Украину, за которую гибнут наши воины и коллеги? Это основные вещи.

А что касается эффективности использования средств на кинопроизводство, то это более сложный вопрос, который дискутируется уже годами.

Здесь нужно найти баланс, условно говоря, между авторским и зрительским кино, между художественным и популярным развитием, между инвестицией в новые таланты и кассовыми собраниями как критерием. Разумеется одно: кино без денег не делают, но не только деньги делают кино. Также понятно: успех на иностранных фестивалях не гарантирует зрительский успех в Украине, нужно заботиться не о зарубежном, а украинском успехе – в Украине.

Это все сфера давних споров, которые продолжатся. Но кино – не место для афер.

Это внутренняя кухня. А что сегодня посмотреть зрителю?

Теперь о последних двух – трех годах можно судить по каталогам на кинофестивалях (например в Каннах) и длинным спискам кинопремии Золотая Дзига. Хорошее наследие. На двух Дзигах – более 110 фильмов, из которых около 50 – полнометражные, плюс сериалы, остальные – короткие метры. Коллеги и коллеги молодцы – надо их поздравить! Количественно и отменно. Некоторые создали два и более фильма – это впечатляет. Учтите, что еще сотни фильмов не попали в списки.

Или это киноразвитие во время войны? И да, и нет. Преимущественно это ленты, сделанные еще до войны. Но война провоцирует. Мы отдаем себе отчет в ценности жизни, заглянув в глаза смерти. Как говорил Сартр, "я понял, что смерть была тайным смыслом моей жизни". Творить сейчас или некогда. И, как в спорте высоких достижений, сейчас есть дополнительная мотивация. Например, некоторые авторы, ранее не делавшие фильмы о войне, начали. Говорящее название одного из фильмов – "Я не хотела делать фильм о войне". Конъюнктура и экзистенция сошлись на свидание.

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Тем не менее поживем – увидим. Показательны будут 2024 – 2027 годы. Стратегически интересно, каким в итоге будет украинское кино третьей декады 21 века. Исторически, 100 лет назад в эпоху ВУФКУ, украинской кинореволюции 1920-х, мы имели, вероятно, лучшую эпоху в киноистории, это если не считать идеологический фактор. Если избавимся или по крайней мере снизим уровень коррупции, неполноценности и паразитизма, будем работать как наши предки на земле – в кино, так и наши лучшие воины – во время обороны и деоккупации – то создадим новые шансы и порадуем зрителей.

Что нужно знать о женском кино

К примеру, чем?

К примеру, наконец женское кино получает свой супершанс. Под женским кино подразумевают фильмы о женщинах и то, что создают женщины как автора – режиссера, сценаристки, оператора и другие – в кадре или за кадром. За последние десять лет украинский кинематограф пополнила новая когорта. Например, Украинская гильдия режиссеров на две третьих – это режиссеры, и еще, как говорится, большинство из тех, кто учится на режиссуру – колежанки. В режиссуру пришли талантливые сценаристки, операторы и режиссеры монтажа и недавно – женщины-продюсеры. Они получают и международное признание. В списке 20 самых титулованных украинских кинематографистов, по версии крупнейшей кинобазы мира, 8 – колежанки. А в топе 100 самых титулованных украинских кинематографистов – 35. Это объективные данные крупнейшей кинобазы мира. Такого раньше не было. Ветер перемен.

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С чем это связано?

Это еще следует исследовать. Но, к слову, международные кинофонды финансово стимулируют женщин. Условно говоря, следующий кинодолженко может быть женщиной. Здесь главное не повторить ошибку нашего Гомера кино относительно условного Сталина. Раньше, чтобы быть именитой в кино, нужно было смело взять камеру и показать на экране маргинальную тему – интересно и проникновенно. Теперь у нас у каждого есть шанс стать как Мая Дерен (Деренковская), Аньес Варда или Кира Муратова (конечно, не каждая станет).

Этого сейчас уже недостаточно. Надо быть, по аналогии, универсальным фильмом. Киноистория знает, как говорят французы, анекдот – жизненную историю об одном из фестивально успешных фильмов, в котором ключевая сцена была отснята при участии одного режиссера, устраненного из проекта, а остальной фильм – другой. Теперь всем нужно уметь снимать такие сцены.

И это реально, потому что мы живем во время универсализма, о котором мечтали: теперь режиссер может и должен уметь все: "создать" историю, снять, смонтировать и "прокатать". Современная история украинского кино – яркий пример: как говорят в киносообществе, слабошпицкие исчезают, васяновичи остаются. Потому что умеют автономно творить кино. Мыслью в небе, ногами в постели – так кино не делается.

Сбылось то, о чем мечтали, то что чуть ли не до смерти поссорило Ильенко и Параджанова. Плюс идеология и цензура рухнули. Уменьшается стоимость кинопроизводства. Теперь уже не нужно ходить и выпрашивать миллионы. Камера, условно или даже буквально, у каждого в кармане. Иногда – несколько. Документальное кино может снять каждый. Хотя не каждый, конечно, сможет сделать это хорошо. Да, с производством игрового кино – сложнее и дороже, но уже не так дорого, как прежде.

Мы живем в эру независимого кино. Критики этой точки зрения укажут: кино не может быть женским, кино вне статьи и гендера, это – духовное явление. И тоже будут правы.

Так что, carpe diem – ловите момент.

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То есть, война стимулирует кино и становится реалистичнее его делать?

Да. И мы уже сейчас видим, что выходят сотни новых фильмов, касающихся войны. Сотни! В неделю может получиться несколько. Появляются новые имена – их десятки. В то же время мы обнаружили, что есть определенная инерция или нехватка внимания, потому что большое наследие. Большинство знают о десятках фильмов о войне, а вышли сотни. Поэтому нужно исследование, которое попытается отразить эту палитру. Также стоит отразить влияние медиаконтента на молодежь во время войны, как, например, фильм "Украина в огне 2". Кроме того, исследовать милитаризацию общества, проблематику женщины на войне, ее мотивацию – эти темы тоже активно экранизируются.

Есть ли проблема перенасыщенности рынка фильмами о войне?

Рынка – вряд ли. Да и рынок вообще не любит кино о войне. Нередко в фильмах о войне есть антивоенные мотивы, история развивается вокруг амурных мотивов.

В целом же сейчас тема войны в медиапространстве доминирует, но нюанс в том, что "фильмы о войне" отличаются. Большинство этих фильмов о людях во время войны, а не о боевых действиях. И это закономерно, потому что все мы живем во время войны уже 10 лет. Мы интересны сами себе в этом измерении, поэтому вряд ли будет перенасыщение в этом аспекте. Другой вопрос – по окончании войны они станут менее актуальными.

Как можно привлечь внимание к другим тематикам и жанрам украинского кино?

Делать качественное кино. И это делается.

"Нельзя снимать фильмы о войне во время самой войны". Александр Щур, продюсер художественного фильма "Буча", раскритикованный после выхода трейлера, считает этот тезис ошибочным. По Вашему мнению, стоит ли сейчас снимать художественное кино о войне или это еще не ко времени?

Что касается тезиса, то он не нов. Важно обоснование, почему "нельзя". Вероятно речь идет о коллективной травме, живой ране, уважении к умершим и памяти. И это можно понять и нужно уважать. А на самом деле такое кино нужно и следует снимать. Следователь или врач не отказывается давать юридическую оценку или медицинское заключение по делам об изнасиловании или убийстве. Другой вопрос – как это делать, что выносить на публику, и как предостерегать, что фильмы, темы, сцены могут быть триггерами. Еще есть кинотерапия: исцеляет ли кино и как? Или смотреть, или не смотреть.

А что смотреть – есть! И художественное кино снимается во время войны. С 2014 года на 10-й год войны, по нашим данным, создано около 500 фильмов – 100 игровых и 400 других фильмов, включая документальные и анимационные, касающиеся темы войны. Добавлю, что согласен, что нужно время на глубокую рефлексию и поэтому фильмы об этой войне будут еще снимать в течение 10 – 15 лет спустя.

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Какова концепция проекта "Украина в огне 2"

"Украина в огне 2" уже выходит более 15 месяцев, как Вы усовершенствовали проект, изменилась ли его концепция?

Концепция выстояла. В основном "Украина в огне 2" создается из видео очевидцев. Каждый день. Кратко и по существу. В формате мобильного кино. Утверждается метафора огня как разрушительной и утвердительной стихии. Мы и дальше пытаемся идти в авангарде аудиовизуальной революции, при которой люди все чаще общаются с помощью видео, создавая новую культуру. Мы создаем новые возможности для экранизации из маргинеза, который действительно актуализируется. Например, кино из окопов, потому что у нас сейчас государство не полностью справляется с функцией обеспечения кинохроники войны, существенные и обоснованные военным состоянием ограничения в фиксировании и публикации видео.

Из усовершенствований и развития, отмечу, что сформировалась структура и циклы сериала. Пока их около 30. Но еще есть потенциал. Есть мнение, что у Довженко композиция "Украина в огне" – это 50 отдельных эпизодов-картин. Поэтому подтягиваемся к Довженковскому стандарту. Это – шутка, но с долей истины. Поскольку этот фильм не только о войне как поле боя, но и о жизни во время войны, можно раскрывать различные его аспекты.

Между прочим, мы начали цикл "Юмор войны". Но хочется подняться выше мемов, стендапов и анекдотов. Юмор – это не только эмоции и развлечения. Юмор в кино – это и шанс коснуться проблемного на войне: алкоголизма, измен, пороков, межгендерных и межэтнических отношений. В целом же функционально, как отмечают обозреватели, "Украина в огне 2" – это уже довольно многогранный кинохолст, исследовательский источник, порождающий новые идеи, произведения, это зафиксированная память, имеющая шанс вдохновлять.

"Украина в огне 2" ("Юмор войны 20: Горели танки, пылали"): смотрите серию 518

Сколько серий уже вышло сегодня? Не утратили ли некоторые эпизоды свою актуальность?

За 500 дней великой войны вышло 514 серий "Украина в огне 2". Есть и рекорд самого длительного по количеству серий украинского сериала.

А что касается актуальности, то о чем идет речь? Энциклопедически актуальность – это что-то болит. Актуален ли сейчас обстрел во Львове 18 марта или 18 апреля 2022 года, или в Одессе 23 апреля 2022 года, когда погибли 8 человек, в том числе три поколения женщин одной семьи? Судите сами. Актуальна ли серия о Тайре с призывом ее уволить, ведь ее уже уволили? В то время как серия о Максиме Буткевиче остается актуальной. Серия о последнем трагическом обстреле во Львове 6 июля – совокупно с первыми – показывает, что нет моря без воды, а войны без крови. Даже во Львове.

"Украина в огне 2" ("Музы не молчат 4: Мелодия Украины"): смотрите серию 517

Учтите, что эти серии вышли не сегодня, а вскоре после событий. Добрый снег, который вовремя лег. В одесской серии показано, что ракета попала в дом, а не была сбита, как утверждали российские СМИ. И в этом смысле подтверждается тезис о том, что кино должно быть актуально. Скажите, исторически, что мы знаем документально о повседневной жизни и борьбе казаков или древнее – в Киевской Руси или в Галицко-Волынском княжестве? А теперь мы имеем гораздо больше несторов-кинолетописцев и потому – больше того, что передаем нашим потомкам и не только в текстах, но и аудиовизуально.

А кто определяет, что актуально, а что нет?

Как говорится, все относительно, и только время покажет правду. Во время постмодерна и медиареволюции это определяют не только какие-то институции, у каждого есть шанс самоактуализироваться. Когда человек постится в социальных медиа, он чувствует себя самым актуальным в мире. Кого болит, тот о том и говорит. Для кого-то актуально то, что во время войны донецкий "Шахтер" стал чемпионом, кого-то болит за киевское "Динамо" или львовские "Карпаты". Но кто-то совершенно безразличен к этому. Что важнее: события в Бахмуте или новое платье? Наша задача как авторов – ответственно выбрать тему, пробудить воображение, затронуть сердце – так формировать актуальность, которая ценностно важна.

В этом свете расскажите о выборе серии. Как Вы выбираете, какие события раскрывать в отдельных сериях, учитывая ежедневный новостной поток?

Это секрет, который хорошо чувствуется в лучших сериях "Украина в огне 2".

"Украина в огне 2" – это тематически нелинейный сериал: герои и события меняются. Но есть и система – повторяющийся декалог циклов. Например, сначала о спортивных победах, несмотря на войну, далее "Последняя съемка" о погибших кинематографистах и журналистах, потом жизнеутверждающие "Любитесь, чернобривые" или "Женщина на войне", "Дети войны" или "Спасите мою школу" и "Медики на войне". Впоследствии вдохновляющие – "Все для победы" или "Музы не молчат" – о нашем домашнем и духовном фронтах. Следовательно, "Юмор войны" и "Герои Украины". Еще есть сквозные серии – это "Русские военные преступления", их уже около 50. Содержимое наиболее популярными остаются серии о личностях – мы создали уже более сотни мини кинопортретов!

Напомню специфику: мы не обсуждаем, а показываем. Не всегда идеально. Иногда – несколько невозможно показать. К примеру, как показать, что сбиты все ракеты или "шахеды"? Или изнасилование или другие военные преступления. Это важные темы и потенциальное средство их экранизации – это анимация.

"Украина в огне 2" ("Медики на войне 19: Наталья Депа"): смотрите серию 516

Сколько человек просмотрело сериал

Сколько людей просмотрело сериал?

Речь идет о миллионах. Но пока нет точных данных. Потому что фильм разошелся как вода из реки до моря – его можно свободно распространять. Фильм выходит на трех платформах постоянно, еще на нескольких – периодически или неконтролируемо. На одной платформе делали замер на годовщину – 1 марта 2023 – это около 500 тысяч.

Действительно, кто-то скажет, это мизер, потому что, например, экранизация рассказа "Мать" Довженко имеет 35 миллионов. Да, это пока. И, в конце концов, это не так уж мало – самый большой кинотеатр Украины имеет около 1200 мест.

"Украина в огне 2" совокупно собирает аудиторию больше количества билетов проданных на украинское кино за год.

Другой вопрос – это не все украинская аудитория. Фильм яростно ненавидят враги Украины, поступает масса оскорбительных комментариев и угроз.

В последнее время количество просмотров стало пропорционально возрастать. И сейчас уже не удивительно, что одна серия может набрать миллионы. Это при том, что не стояла задача стать вирусной. Нас интересует сердце, а не инстинкты.

Каждая платформа имеет свою аудиторию. Слабее всего просматривается в фейсбуке. Кажется, фейсбук задремал, стал ли слишком коммерческий. Предлагает, условно, "показать" серию тысячи или двум за 14 евро. А ведь мы не рекламируемся. Хотя каждое описание серии просит – распространяйтесь! Кто это делает, тот заслуживает высочайшего отличия человеческой доброты. Что такое фильм без зрителей? Наши благодарные зрители, а не фильм – это и есть настоящее солнце, рассеивающее тьму.

"Украина в огне 2" еще не достигла потенциальной аудитории и оборотов, но уже стала популярной. Это уже часть великой украинской культуры. "Украина в огне 2" от своего выхода традиционно входит в топ – 100 (чаще в топ – 50 из 5 тысяч) украинских фильмов по версии IMDb.com – крупнейшей кинобазы мира. Для украинского документального кино такая стабильная популярность – это невероятное достижение.

Какой период в работе над сериалом был самым трудным?

Каждый период имеет свои сложности, хотя самый тяжелый – блекаут.

В начале был риск начать. Напомним, что "Украина в огне 2" – первый фильм, вышедший после вторжения – на третий день – как серия и уже на четвертый – как сериал. Это был опыт. Было сложно работать и эмоционально, ведь приходилось пересматривать – переживать – сотни и тысячи видео – смертей, увечий, все то, что несет в себе война в самом худшем проявлении. О войне хорошо слышно, но тяжело ее видеть. Есть травма свидетеля.

"Украина в огне 2" ("Юмор войны 19: Почему украинцы самые сексуальные?"): смотрите серию 508

Как вы работали во время блекаута?

Осознали, что кино, хоть и задумывается, но не делается без электричества – спасибо изобретателям (смеется – 24 Канал). Мы предполагали элементарную потребность в генераторе для стабильности проекта. Во время массированных обстрелов и отключений – в ноябре-феврале – было сложнее всего. Это кино, а не поэзия и литература, которую можно творить под свечу. Мы были на грани. Нам повезло – мир не без добрых людей. За генератор большое спасибо одной доброй душе. Но мы работали месяцы без генератора. Иногда было 2 – 3 часа в день на все. Иногда приходилось ехать туда, где было светло и интернет – в дождь и снег, чтобы выпустить серию онлайн. И мы не пропустили ни дня. В целом зрителю, пожалуй, безразличен этот аспект: кого интересует, как делается блюдо, когда Вы его покупаете? Мы только надеемся, что этот аспект учтут неравнодушные, историки кино, киноведы – потому что фильм создавался в условиях войны! Не случайно обозреватели оценили это как подлинный художественный подвиг во время войны.

Еще момент. С вторжением мы лишились технического ресурса. Как создавать кино без техники?

Между прочим, стоит поблагодарить тех, кто "распределял" киногранты (например, FilmBoost "Докудейс", "Дом Европы", комиссия киноакадемии из Netflix), потому что мы не получили ни одного гранта. Это сложно принять. Потому что мы могли сделать более качественный продукт. Не будем забывать, "Украину в огне 2" смотрят сотни тысяч за границей. Это единственный фильм, который ежедневно выходит на английском. Но мы благодарны им, потому что эта трудность закалила и утвердила в самоценности "Украина в огне 2". Да и Довженко вряд ли получал гранты на "Украину в огне", но делал что и мог. А у нас большая свобода и не меньшая ответственность.

Легко делать кино с деньгами, попробуй – без. Казак на печи – враг на Сечи? Не имеет ли настоящий кинематографист, чтобы таким быть кино делать? Не перестает ли быть кинематографистом тот, кто перестает делать кино? Да, он входит в историю, но остается ли в настоящем? Не становится ли спящим фильмоводом? Может, еще пробудится, а может и нет. Не умрет ли, метафорически, как умер Довженко – без кино и с камнем на сердце, похоронен на чужбине?

И не забывайте, что нам – тем, кто верит в идею кино как исполнение духа – еще работать и за других.

За кого, например?

За погибших или уже не может творить из-за ранений. Поэтому мы и создали десятки серий и о наших коллегах и коллегах, которые, к сожалению, погибли. Надеюсь, о них создадут полнометражные фильмы, но вряд ли о большинстве.

Какие кинематографисты погибли во время войны – список

Сколько кинематографистов погибло во время войны?

Точных данных еще нет. Но речь уже идет о десятках. "Украина в огне 2" показываем коллег из сферы кино и телевидения, журналистов – на июнь 2023 года создали 45 серий о них.

Пять режиссеров: Мантас Кведаравичюс (он раскрылся в кино именно в Украине, имел и статус журналиста), Брент Рено, Виталий Дерех (создал несколько интересных фильмов как режиссер-любитель), Василий Яворский, Олег Бобало-Яремчук.

15 операторов и видеографов: Виктор Дедов, Евгений Сакун, Игорь Гуденко, Юрий Олейник, Роман Жук, Алексей Юрченко, Константин Киц, Дмитрий Шиповский, Роман Нежиборец, Павел Тимошенко, Алексей Ольховик, Андрей Бойко, иностранные операторы Фредерик Леклерк-Имхо ер Закжевский, Арман Солдин.

Другие кинематографисты: сценарист, актер, режиссер клипов Андрей Максименко, пиротехник Александр Суворов, сценарист и переводчик Илья Чернилевский, режиссер монтажа Виктор Онисько, актеры Паша Ли и Денис Бондарев, художник-декоратор Владимир Черный.

К сожалению, этот список еще далеко не полон, и мы продолжаем создавать серии.

Утратив их, мы потеряли потенциал. Они могли бы создать еще десятки фильмов – это теперь наша общая задача. Склоним головы – почтите память. И возвращаемся к работе.

"Украина в огне 2" ("Последняя съемка: Владимир Черный"): смотрите серию 472

Почему не раскрывают имена проекта

Можете ли Вы раскрыть имена авторов проекта?

Придет время и Вы узнаете первыми. Между тем считаем тысячи людей сотворцами. Не случайно же написано, что творцом "Украины в огне 2" является народ Украины.

В то же время, анонимность показывает, что проект теряет в популярности. То есть, "Украина в огне 2", возможно, была бы популярнее, если бы имела фронтменов. Но если бы они были устранены, то ли упустили возможность творить, то не было бы кино.

Война еще продолжается, поэтому действуем по принципу осторожности или ответственности, который сформулировал философ Ганс Йонас: "Следует действовать так, чтобы предотвратить потенциальный ущерб, даже будущим поколениям, даже если нет доказательств конкретных последствий".

Вы отмечали, что "Украина в огне 2" имеет фестивальную историю. Расскажите больше об участии сериала на фестивалях и других подобных мероприятиях.

Так, сериал или его серии на весну 2023 года были номинированы на 10 кинофестивалях в Украине, Италии, США, Польше, Венгрии, на Филиппинах и получили две награды. В Украине две серии получили награды на двух фестивалях.

Также "Украина в огне 2" в длинном и коротком списке – номинант на Национальную премию Золотая Дзига – это так называемый украинский Оскар.

В то же время, фестивальная история – это не основное. Мы активно не продвигаем фильм на фестивале, этот фильм – зрительский. Его основная награда – зритель.

Нужны ли миру "кровавые" перформансы на фестивалях, чтобы напоминать о войне

Если вспомнить, на Каннском кинофестивале украинская блоггер Илона Чернобай вылила на себя красную краску, чтобы привлечь внимание к российским преступлениям в Украине. Как Вы считаете, уместны ли сейчас такие "кровавые" перформансы на кинофестивалях?

Они уместны, чтобы напомнить о том, что у нас, украинцев, болит. Какой должна быть мера "кровавости" – частный вопрос. С одной стороны, насилие для каннского кинодворянства допустимо на экране (вспомним, например, титулованные в Каннах фильмы "Автокатастрофа" Кроненберга или другие – Михаэля Ганеке, которые любят погрузить публику в насилие с кровью на расстоянии экрана), с другой – недопустимо в реальной жизни. Но это наша реальность, и мы не можем о ней молчать. Не кощунство ли показывать и награждать насилие на экране и игнорировать его источники в жизни?

Илона Чернобай облила себя искусственной кровью в Каннах: смотрите видео

Возможно, в 2025 году Каннский кинофестиваль стоит провести в Краматорске или, по крайней мере, в Буче?

С другой стороны мы гости в Каннах, а какие хозяева хотят беспокойства? Есть информация, которую следует проверить, что именно из-за осторожности таких акций у Канны в 2023 году не отбирались украинские фильмы.

Однако, надо признать, что и в 2022 году некоторые (от кого ожидали) оконфузились бездействием в плане акций, а некоторые – заслужили уважение. Кто-то ставит свою карьеру выше интересов Украины. Это вопрос выбора, ответственности.

Важно, чтобы украинская культура развивалась в Украине и продвигалась на чужбине, там тоже живут десятки миллионов украинцев и люди, которые нами интересуются. Еще чтобы нас знали не только как мощных воинов, но и художников. Но для этого нам нужно сначала стать украинскими художниками, но не просто художниками с украинским паспортом или происхождением. Это разные вещи.

Как автор "Украины в огне 2" отзывается о русскоязычных актерах

Что Вы думаете об актерах, которые не так давно играли в российских проектах, а сейчас ли в украинских фильмах?

В общем отношусь с уважением и сочувствием к актерам, особенно актрисам. С одной стороны, у них есть проблема заработков, как и у многих украинцев. С другой, есть аспект личностный. Многие из них имеют супругов и детей, имеющих российское гражданство и происхождение. Многие украинские кинематографисты, возможно даже большинство, говорят в быту на русском. Помню, как поразило, когда на премьере одного топового патриотического фильма актер попросил прощения за свой украинский и перешел на русский – это было в 2017 году. И мне стыдно называть фамилию, потому что это шокирует. Но это действительность.

Еще один пример, который сейчас обсуждается в киносообществе. Возникло новое кинособытие, которое инициировал коллега, который, как рассказывают, связан был с про/российскими интересами, даже не умеет свободно говорить по-украински. Это событие назвали именем одного из самых известных украинских кинематографистов, коллега даже изменил свое имя на украинский манер, начал говорить по-украински. Возникает вопрос: Что это? Мы уже видели подобное кинофестивалям, которые на словах заявляли одно, а показывали фильмы о другом. И это все во время войны. Хочется верить в лучшее, верить по-христиански в искупление, верить в добро, потому что действительно есть потребность в объединении в киносообществе.

А реальность вокруг меняется. И меняет людей. Многие начали говорить на украинском. Где здесь лицемерие и приспособленчество, а где искренняя смена мировоззрения остается вопросом. У каждого есть шанс на него ответить сам.

Интересно еще такое – раньше все кинопроекты Украины в основном были русскоязычными. Ирма Витовская в одном из своих интервью рассказывала, что раньше украинский язык в кино не был урбанистическим, считалось, что в городе люди говорят только на русском. Поэтому украинцы, интересующиеся отечественной индустрией, потребляли контент на русском. Во время войны языковой вопрос остро встал в обществе, сейчас все больше и больше есть именно украинский язык. Как думаете, каким должно быть украинское кино, и вообще контент, чтобы полностью вытеснить из нашего медийного пространства все российское? И чтобы в дальнейшем оно не возвращалось.

Важно отдавать себе отчет, что украинский язык и культура в целом – это вопрос национальной безопасности. Украиноязычные действительно, как отмечает Ирма Витовская, чувствовали себя в Киеве или во многих других русифицированных городах как диаспора. Надеемся, эти времена прошли.

Но возможно ли принуждением искренне принять украинский язык как родной? Это сложный вопрос и краткий ответ – кроткая украинизация. Любой такой ответ – неполный. Украинка может влюбить в себя, но рожденные ею с иностранцем дети еще должны научиться украинскому. У кого и где? Зарубежные украинцы со временем забывают язык – опыт диаспоры.

Между прочим, есть и многолетняя дискуссия о том, на каком украинском языке общаться на экране. Одни считают, что это должен быть литературный язык, другие – допускают суржик как, так сказать, народный язык. Далее, есть еще спор – о каком литературном языке идет речь. Поклонники этих взглядов искренне и тихо не любят друг друга, критики видят это как спор между идеальным и реальным, на самом деле сами кинорежиссеры творят в обоих направлениях. Главное, что на украинском – в разных ее проявлениях.

Но речь идет только о языке? У нас в Украине есть миллионы этнических россиян. Взгляните, они повсеместно: фамилии подсказывают, даже среди высшего руководства. Украинская кинотусовка тоже в значительной степени русскоязычная или этнически русская. Актеры учили украинский, но говорили дома на русском. Это при том, что они нередко могли быть русифицированы украинцами. Но сейчас пришло время прозрения, шанс, вернее, на это прозрение – от осознания.

Русскоязычные украинцы (условно говоря, потому что некоторые считают, что не может быть такого определения) думают, что говорить по-русски – это реализация их права, и это так – родной язык – это право человека, не забывают ли они о том, что русский язык – это оружие, которое тоже может убивать? Они постепенно прозревают под звук русских ракет и артиллерии, потому что вероятно большинство гражданских, погибших в этой войне – русскоязычные. Прозревают, что российские бомбы не выбирают по языковому признаку ("Украина в огне 2" имеет цикл "Бомбы как убийственная русская культура"). В то же время российские военные готовы убивать только за то, что человек, даже не солдат, говорит по-украински.

Есть шанс не только на внешний, но и внутренний толчок к украинству. Становится ли автоматически украинцем тот, кто переходит с русского на украинский? Становится ли украинцем тот, кто одевает вышиванку? Язык – это необходимое условие, но достаточно ли? Ответы на эти вопросы во время войны – цена в жизнь каждого из нас, нашего народа, нашего будущего.

"Украина в огне 2" ("Бомбы как убийственная русская культура": Мины против мирных жителей": смотрите серию 84