"Довбуш" – это современная интерпретация одной из самых ярких исторических фигур, которая возвращает нас к 18 веку, когда украинский народ снова сталкивался с притеснениями и находился под властью Московского государства и Речи Посполитой.
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"Довбуш": что известно о фильме
Режиссер фильма Олесь Санин сказал: "Я снял картину о том, кто не хотел быть героем, о том, кто не хотел становиться опришком. Он хотел мирной жизни с тем, кого любил. Но ему пришлось взять в руки оружие, возглавить восстание, чтобы его мечта сбылась".
Это история о нас: для каждого, я убежден, жизнь изменилась на "до" и "после" в феврале 2022 года. Надеюсь, что на экране каждый увидит историю о себе самом сегодня,
– поделился Санин.
"Мы не стремились снимать актуальное кино, мы делали это с искренним сердцем, долго искали возможности, чтобы картинка попала к зрителю. И мы все счастливы, что наконец-то имеем дату премьеры – 24 августа – день, когда Довбуш стал бессмертным, день, когда его история начала вдохновлять других", – дополнил он.
"Довбуш" 2023: смотрите трейлер фильма