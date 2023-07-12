"Довбуш" – це сучасна інтерпретація однієї з найяскравіших історичних постатей, яка повертає нас до 18 століття, коли український народ знову стикався з утисками та перебував під владою Московської держави та Речі Посполитої.
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"Довбуш": що відомо про фільм
Режисер фільму Олесь Санін сказав: "Я зняв картину про того, хто не хотів бути героєм, про того, хто не хотів ставати опришком. Він хотів мирного життя з тією, кого любив. Але йому довелося взяти до рук зброю, очолити повстання, щоб його мрія здійснилася".
Це історія про нас: для кожного, я переконаний, життя змінилося на "до" та "після" в лютому 2022 року. Сподіваюся, що на екрані кожен побачить історію про себе самого сьогодні,
– поділився Санін.
"Ми не прагнули знімати актуальне кіно, ми робили це зі щирим серцем, довго шукали можливості, аби картинка потрапила до глядача. І ми всі щасливі, що нарешті маємо дату прем'єри – 24 серпня – день, коли Довбуш став безсмертним, день, коли його історія почала надихати інших", – доповнив він.
"Довбуш" 2023: дивіться трейлер фільму