Фільм розповість історію молодого дослідника Віллі Вонки до відкриття всесвітньо відомої шоколадної фабрики. У картині будуть музичні номери, у яких Тімоті доведеться вперше у своїй кар'єрі співати й танцювати, передає 24 Канал.

Дивіться також 5 цікавих фільмів Netflix, які варто переглянути до кінця липня

"Вонка" 2023: що відомо про новий фільм

Історія про ранні роки персонажа Віллі Вонки буде натхненна класичним дитячим романом Роальда Даля "Чарлі та шоколадна фабрика". Режисери зосередяться на юнацьких пригодах Віллі Вонки до часу відкриття його всесвітньо відомої шоколадної фабрики.

Режисером картини став Пол Кінг, відомий за серією "Пригоди Паддінгтона". Продюсером фільму є Девід Хейман, який також продюсував фільми про Гаррі Поттера для Warners, окрім "Пригод Паддінгтона". Прем’єра стрічки про молодого Віллі Вонку запланована на 15 грудня 2023 року.

У трейлері ми бачимо, як Вонка експериментує з фантастичними солодощами й зустрічає кумедних мешканців міста, де торгівля шоколадом монополізована невеликою групою майстрів.

Пол Кінг поділився, що Тімоті Шаламе ідеально підходить для ролі Віллі й наголосив, що він – неймовірний актор нового покоління, який є доволі смішним та емоційно інтуїтивним. За його словами, йому бездоганно даються епізоди з танцями та співом, які є дуже важливими у фільму.

"Вонка" 2023: дивіться трейлер