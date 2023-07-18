До того ж це перший фільм Нолана, який не буде розповсюджуватися компанією Warner Bros. ні на внутрішньому, ні на міжнародному ринках з часів стрічки "Пам'ятай" (2000 рік). "Оппенгеймер" є дванадцятим фільмом режисера.

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"Оппенгеймер": сюжет фільму

Сценарій фільму заснований на книзі Кая Берда та Мартіна Дж. Шервіна "Американський Прометей: Тріумф і трагедія Роберта Оппенгеймера", яка отримала Пулітцерівську премію. У новому проєкті Крістофер Нолан виступив не тільки режисером, а й сценаристом.

Важливо. Роберт Оппенгеймер – фізик-теоретик, керівника Манхеттенського проєкту, завдяки якому під час Другої світової війни розробили атомну бомбу.



Роберт Оппенгеймер / Фото Militaly History Missing

Акторський склад

Головного героя у фільмі зіграє Кілліан Мерфі. Актор вже працював з режисером – у стрічках про Бетмена, а також "Дюнкерк" і "Початок". Окрім нього, свої ролі також виконали:

Емілі Блант – Кетрін Оппенгеймер;

Метт Деймон – Леслі Гровз;

Роберт Дауні-молодший – Льюїс Штраус;

Бенні Сафді – Едвард Теллер;

Флоренс П'ю – Джин Татлок;

Джош Гартнетт – Ернест Лоуренс тощо.



Кілліан Мерфі у фільмі "Оппенгеймер" / Фото IMDb

У трейлері показали потужні кадри від вибухів ядерної бомби та головного героя картини у чорному капелюсі та пронизливим поглядом.

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