Зірка Голлівуду звинуватив "вагнерівців" у терористичних діях і запропонував країнам Заходу об'єднатися в коаліцію з метою "розриву бізнес-імперії" цієї компанії. Про це Джордж Клуні написав у виданні The Economist.

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Джордж Клуні закликав ліквідувати ПВК "Вагнер"

Американський актор наголосив, що "вагнерівці" жорстоко розправляються з усіма свідками своїх злочинів, включно із жінками та дітьми.

Стратегія "Вагнера" полягала в тому, щоб "не залишати слідів", вбиваючи очевидців і розправляючись із мирними жителями, зокрема жінками та дітьми. Співробітники фонду The Sentry опитали солдатів та ополченців, які перебували у підпорядкуванні "Вагнера" – вони розповіли, що їх вчили катувати: відрізати руки й ноги, виривати нігті, душити й спалювати людей живцем,

– написав актор.

"Ця стратегія, що застосовувалася в різних формах у Лівії, Малі, Судані та інших країнах, відповідає інтересам Росії за декількома напрямками. Порівняно невелика кількість найманців дає змогу дешево розширити вплив країни, а російський уряд може заперечувати свою причетність", – доповнив Клуні.

Актор вважає, що США, ЄС та інші союзники мають зосередитися на притягненні "Вагнера" до фінансової та юридичної відповідальності. За його словами, вони мають створити спеціальну коаліцію для ліквідації бізнес-імперії групи. Клуні впевнений, що потрібно вводити санкції проти тих, хто підтримує "Вагнера", включно з юристами та фінансистами.

"Міжнародна спільнота має надати пріоритет судовому переслідуванню тих, хто несе найбільшу відповідальність за воєнні злочини та злочини проти людяності, – сказав актор. – Є багато нереалізованих обіцянок щодо тих, хто отримує вигоду з пограбувань "Вагнера": від компаній, які володіють шахтами, до посередників у сусідніх державах, країнах Перської затоки та Росії".

Джордж Клуні / Marca

Що відомо про Джорджа Клуні

Американський актор, режисер, продюсер та сценарист. Племінник співачки Розмарі Клуні. У велике кіно потрапив завдяки серіалу "Швидка допомога" (роль доктора Дага Росса, 1994 рік). Зірка зіграв у понад 60 фільмах і більше ніж у 20 серіалах. Його можна побачити у таких проєктах: "Друзі", "Від заходу до світанку", "Одинадцять друзів Оушена", "Гравітація", "Пастка-22", "Опівнічне небо", "Квиток в рай".

Нагадаємо, станом на 18 липня 2023 року у Білорусь прибула вже п'ята колона з найманцями ПВК "Вагнера". У ній було від 90 до 100 одиниць техніки. Колона рухалася маршрутом від кордону з Росією (КПП Дубовичка) трасою Р43 і далі М5 в напрямку Осиповичів.