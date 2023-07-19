На платформе есть немало украинского контента, но если вы хотите что-то развлекательное и легче – выбирайте любой фильм ниже и наслаждайтесь. Хорошего просмотра!

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5 украинских комедий, которые можно посмотреть на Netflix.

"Соседка"

В ролях: Ксения Мишина, Артемий Егоров, Jerry Heil, Анна Тринчер и другие

Свободная жизнь одиночка переворачивается с ног на голову, когда он позволяет сестре друга и его детям пожить месяц в его квартире.

"Соседка": смотрите трейлер

"Я работаю на кладбище"

В ролях: Виталий Салий, Виктория Городецкая, Анна Иванова, Андрей Исаенко, Виктор Жданов, Алексей Тритенко, Римма Зюбина

По сюжету главный герой фильма Саша занимается установкой памятников на кладбище. Кроме заказчиков и могил его окружает цинизм, ирония и криминальные столкновения. А еще – собственная психологическая травма. Однако, что бы в жизни ни происходило, в ней всегда найдется место для надежды.

"Я работаю на кладбище": смотрите трейлер

"Свингеры"

В ролях: Ольга Полякова, Михаил Кукуюк, Даша Астафьева, Алексей Вертинский, Анна Саливанчук, Вячеслав Довженко и другие.

Со временем, страсть в межличностных отношениях постепенно ослабевает. Собственно, об этом и украинский фильм "Свингеры", транслируемый на Netflix. В основе этой ленты лежит история трех пар, погруженных в обыденность и рутинность своих жизней. Они стремятся восстановить свои чувства, обращаясь к неординарному подходу.

"Свингеры": смотрите трейлер

"Люксембург, Люксембург"

В ролях: Амил Насиров, Рамил Насиров, Наталья Гнитий, Людмила Саченко, Виктор Драпиковский и другие.

В фильме герои пытаются разобраться в своей жизни, пока в нем не появляется давно исчезнувший отец.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер

"Ромео и Джульетта из Черкасс"

В ролях: Константин Войтенко, Полина Василина, Андрей Пономаренко, Маргарита Бахтина, Вера Кобзарь, Назар Заднепровский и другие

Сериал рассказывает о жизни Юли и Ромы, которые собираются жениться. Впрочем, планы портит давняя вражда между их родителями. Что придется сделать героям, чтобы жениться? Смотрите на Netflix!

"Ромео и Джульетта из Черкасс": смотрите первую серию онлайн