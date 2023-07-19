На платформі є чимало українського контенту, але якщо ви бажаєте щось розважальне та легше – обирайте будь-який фільм нижче і насолоджуйтеся. Гарного перегляду!

Дивіться також 10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix: що дивилися українці минулого тижня

5 українських комедій, які можна переглянути на Netflix

"Сусідка"

У ролях: Ксенія Мішина, Артемій Єгоров, Jerry Heil, Анна Трінчер та інші

Вільне життя одинака перевертається з ніг на голову, коли він дозволяє сестрі друга та її дітям пожити місяць у його квартирі.

"Сусідка": дивіться трейлер

"Я працюю на цвинтарі"

У ролях: Віталій Салій, Вікторія Городецькая, Анна Іванова, Андрій Ісаєнко, Віктор Жданов, Олексій Тритенко, Римма Зюбіна

За сюжетом головний герой стрічки Саша займається встановленням пам’ятників на цвинтарі. Окрім замовників та могил, його оточує цинізм, іронія та кримінальні зіткнення. А ще — власна психологічна травма. Однак, що б у житті не відбувалося, у ньому завжди знайдеться місце для надії.

"Я працюю на цвинтарі": дивіться трейлер

"Свінгери"

У ролях: Ольга Полякова, Михайло Кукуюк, Даша Астаф'єва, Олексій Вертинський, Анна Саліванчук, В'ячеслав Довженко та інші.

З плином часу, пристрасть у міжособистих відносинах поступово слабшає. Власне, про це й український фільм "Свінгери", який транслюється на Netflix. В основі цієї стрічки лежить історія трьох пар, занурених у повсякденність та рутинність своїх життів. Вони прагнуть відновити свої почуття, звертаючись до неординарного підходу.

"Свінгери": дивіться трейлер

"Люксембург, Люксембург"

У ролях: Аміл Насіров, Раміл Насіров, Наталія Гнітій, Людмила Саченко, Віктор Драпіковський та інші.

У фільмі герої намагаються дати раду своєму життю, поки в ньому не з'являється давно зниклий батько.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер

"Ромео і Джульєтта з Черкас"

У ролях: Костянтин Войтенко, Поліна Василина, Андрій Пономаренко, Маргарита Бахтіна, Віра Кобзарь, Назар Задніпровський та інші

Серіал розповідає про життя Юлі та Роми, які збираються одружитися. Втім, плани псує давня ворожнеча між їхніми батьками. Що доведеться зробити героям, аби таки одружитися? Дивіться на Netflix!

"Ромео і Джульєтта з Черкас": дивіться першу серію онлайн