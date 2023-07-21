Это дно, – сюжет "Ингульца" "слизан" из российского сериала об уклонистах от армии

Юрий Горбунов планирует снять сериал "Ингулец" за 33 миллиона государственных средств. Украинцы заметили, что сюжет нового проекта взят из российского шоу "Жуки" в 2019 году.

О слизанном формате сериала также говорила кастинг-директор Алла Самойленко. Ниже смотрите описания проектов и как реагируют на это украинцы.

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Сюжет "Ингульца" Горбунова очень похож на российский сериал "Жуки"

"Ингулец" будет рассказывать о скандальном депутате Кировоградщины, президенте ФК "Ингулец" Александре Поворознюке.

По сюжету, "Двое талантливых айтишников, Максим и Даниил, бегут из фронтового Харькова и, по дороге во Львов, оказываются в Кировоградской области в пгт Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке Батя. Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме. ".

Теперь смотрите описание российского сериала "Жуки": Никита, Артемий и Денис, программисты из Москвы, разработали уникальное интернет-приложение для смартфонов TWIN. Но в последний момент многомиллионное соглашение с инвестором срывается и ребят призывают на службу в армию. Они решают выбрать альтернативную службу, для несения которой едут в выдуманное село Жуки Саратовской области", – говорится в синопсисе российского сериала.

Синопсис российского сериала "Жуки" / Скриншот

"Оказывается, Горбунов не только решил освоить 33 миллиона наших бюджетных средств, но под видом патриотического кино скопипастив российский сериал", – пишут в сети. Кроме этого, есть предположение, что если сериал будут транслировать на телеканале "FreeДом", он выйдет на русском.

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