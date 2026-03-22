Моторошний та напружений трилер, від якого неможливо відірватися
- Фільм "Інтерв'ю з убивцею" розповідає історію серійного вбивці з 11 жертвами та журналіста, який проводить інтерв'ю, щоб зрозуміти мотиви злочинів.
- Сюжет акцентує увагу на психології вбивці через напружений діалог, віддаючи перевагу камерності та психологічному ефекту над екшеном.
Не буде відкриттям, що історії про серійних убивць часто стають основою для багатьох детективів і трилерів. Не так давно у світ вийшла нова стрічка, яка зібрала чимало схвальних відгуків.
До теми 3 культові екранізації творів Стівена Кінга – "Короля жахів", який підтримує Україну
"Інтерв'ю з убивцею" – що відомо про фільм?
Рік виходу: 2025
Країна: Південна Корея
Жанр: трилер, кримінал, психологічна драма
Тривалість: орієнтовно 100 хвилин
Рейтинг IMDb: 6,5
Вікова категорія: 16+
Акторський склад:
- Єо Чон Чо;
- Чон Сон Іль;
- Кім Те Хен.
Сюжет фільму
Фільм розповідає про моторошну історію серійного вбивці, на рахунку якого 11 жертв. Його злочини шокують жорстокістю й не залишають шансів на виправдання.
У центрі сюжету – резонансне інтерв'ю, яке бере досвідчений журналіст. Він прагне почути правду й зрозуміти, що стоїть за цими злочинами: холодний розрахунок, травма чи щось гірше.
Під час розмови тонко відстежується психологія вбивці, його минуле та мотиви. Однак інтерв'ю перетворюється на небезпечну гру – межа між контролем і хаосом стирається, а журналіст ризикує опинитись втягнутим у ще одну смертельну історію.
Цікаві факти про фільм
- Сюжет побудований у форматі напруженого діалогу, що створює сильний психологічний ефект.
- Основний акцент не лише на злочинах, а на психології серійного вбивці.
- У фільмі віддали перевагу камерності та напруженості, а не екшену.