Жуткий и напряженный триллер, от которого невозможно оторваться

Не будет открытием, что истории о серийных убийцах часто становятся основой для многих детективов и триллеров. Не так давно в свет вышла новая лента, которая собрала немало положительных отзывов.

напряженный триллер, который удивит психологией убийцы.

"Интервью с убийцей" – что известно о фильме?

Год выхода: 2025

Страна: Южная Корея

Жанр: триллер, криминал, психологическая драма

Продолжительность: ориентировочно 100 минут

Рейтинг IMDb: 6,5

Возрастная категория: 16+

Актерский состав:

Ео Чон Чо;

Чон Сон Иль;

Ким Тэ Хен.

Сюжет фильма

Фильм рассказывает о жуткой истории серийного убийцы, на счету которого 11 жертв. Его преступления шокируют жестокостью и не оставляют шансов на оправдание.

В центре сюжета – резонансное интервью, которое берет опытный журналист. Он стремится услышать правду и понять, что стоит за этими преступлениями: холодный расчет, травма или что-то хуже.

Во время разговора тонко отслеживается психология убийцы, его прошлое и мотивы. Однако интервью превращается в опасную игру – граница между контролем и хаосом стирается, а журналист рискует оказаться втянутым в еще одну смертельную историю.

