К теме 3 культовые экранизации произведений Стивена Кинга – "Короля ужасов", который поддерживает Украину
"Интервью с убийцей" – что известно о фильме?
Год выхода: 2025
Страна: Южная Корея
Жанр: триллер, криминал, психологическая драма
Продолжительность: ориентировочно 100 минут
Рейтинг IMDb: 6,5
Возрастная категория: 16+
Актерский состав:
- Ео Чон Чо;
- Чон Сон Иль;
- Ким Тэ Хен.
Сюжет фильма
Фильм рассказывает о жуткой истории серийного убийцы, на счету которого 11 жертв. Его преступления шокируют жестокостью и не оставляют шансов на оправдание.
В центре сюжета – резонансное интервью, которое берет опытный журналист. Он стремится услышать правду и понять, что стоит за этими преступлениями: холодный расчет, травма или что-то хуже.
Во время разговора тонко отслеживается психология убийцы, его прошлое и мотивы. Однако интервью превращается в опасную игру – граница между контролем и хаосом стирается, а журналист рискует оказаться втянутым в еще одну смертельную историю.
Интересные факты о фильме
- Сюжет построен в формате напряженного диалога, что создает сильный психологический эффект.
- Основной акцент не только на преступлениях, а на психологии серийного убийцы.
- В фильме отдали предпочтение камерности и напряженности, а не экшену.