"Інтерв'ю з убивцею" – що відомо про фільм?
Рік виходу: 2025
Країна: Південна Корея
Жанр: трилер, кримінал, психологічна драма
Тривалість: орієнтовно 100 хвилин
Рейтинг IMDb: 6,5
Вікова категорія: 16+
Акторський склад:
- Єо Чон Чо;
- Чон Сон Іль;
- Кім Те Хен.
Сюжет фільму
Фільм розповідає про моторошну історію серійного вбивці, на рахунку якого 11 жертв. Його злочини шокують жорстокістю й не залишають шансів на виправдання.
У центрі сюжету – резонансне інтерв'ю, яке бере досвідчений журналіст. Він прагне почути правду й зрозуміти, що стоїть за цими злочинами: холодний розрахунок, травма чи щось гірше.
Під час розмови тонко відстежується психологія вбивці, його минуле та мотиви. Однак інтерв'ю перетворюється на небезпечну гру – межа між контролем і хаосом стирається, а журналіст ризикує опинитись втягнутим у ще одну смертельну історію.
Цікаві факти про фільм
- Сюжет побудований у форматі напруженого діалогу, що створює сильний психологічний ефект.
- Основний акцент не лише на злочинах, а на психології серійного вбивці.
- У фільмі віддали перевагу камерності та напруженості, а не екшену.