Якщо вам набрид "Київ вдень та вночі", то не пропустіть сьогоднішній матеріал 24 Каналу. Наша редакція підготувала добірку фільмів, де події розгортаються в українській столиці.

Список фільмів, в яких показаний Київ

"Хрещатик 48/2" (2026)

  • Рейтинг IMDb: –

28 травня в широкий прокат виходить новий український сімейний фільм "Хрещатик 48/2". Сюжет розгортається навколо 11-річних Юрка та Мії, які випадково опиняються в Потойбічному Києві, що існує з 482 року.

Діти зустрічають героїв українського фольклору. Вони разом переживають різні пригоди та намагаються побороти Богиню смерті, яка загрожує всьому людству.

"Стрімголов" (2017)

  • Рейтинг IMDb: 6.8/10

Події відбуваються в українські столиці. Зима 2013 – 2014 років видалась важкою та принесла багато змін. 27-річний музикант Антон навчався у Швейцарії, але повертається до України. Хлопця вважали справжнім генієм, на нього ставили великі сподівання, проте це й згубило головного героя – у нього почалась алкогольна залежність.

5 місяців Антон проходив лікування в психоневрологічній лікарні Київської області й тепер повинен навчитися жити заново.

"Стоп-Земля" (2021)

  • Рейтинг IMDb: 7.2/10

Це розповідь про 16-річну Машу, яка навчається в 11 класі в київській школі. Дівчинка не почувається комфортно в колективі, проте її підтримують близькі друзі Яна та Сєня.

Головна героїня готується до іспитів та закохується в однокласника Сашу, що стає справжнім виходом із зони комфорту. Щоб дізнатися, чи почуття взаємні, Маша повинна зробити перший крок.

До речі, вже 31 травня Київ святкуватиме день народження. Йому виповниться 1544 роки.