24 Канал розповість про культові старі фільми. Упевнені, що серед наших читачів є ті, що люблять їх передивлятися.

Які старі фільми хочеться переглядати щороку?

"Гаррі Поттер"

Це історія про хлопчика, який вижив, – Гаррі Поттера та його друзів, Рона Візлі й Герміону Ґрейнджер, які навчаються у школі магії Гоґвортс й борються зі злом, зокрема з Лордом Волдемортом.

До речі, зараз HBO знімає серіал про Гаррі Поттера з новим акторським складом. Очікується, що кожна книга Джоан Роулінг отримає окремий сезон, це має бути детальна екранізація.

"Сам удома"

Культовий сімейний фільм, який обожнюють передивлятися мільйони людей щороку у період різдвяно-новорічних свят. Загалом він складається з шести частин, але найбільш популярною є перша.

У ній розповідається про Кевіна Маккалістера, якого родина випадково залишила самого вдома, коли їхала на відпочинок. У будинок хлопця пробираються грабіжники, тож він змушений з ними боротися.

"Маска"

У першій частині працівник банку Стенлі Іпкіс знаходить чарівну зелену маску. Коли він її одягає, то перетворюється на харизматичного та впевненого у собі чоловіка, який привертає увагу співачки нічного клубу Тіни Карлайл. Водночас головний герой грабує банк, що злить кримінального авторитета Доріана Тайрелла, адже саме його людей звинуватили у злочинні.

