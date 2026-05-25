24 Канал расскажет о культовых старых фильмах. Уверены, что среди наших читателей есть те, что любят их пересматривать.

Какие старые фильмы хочется пересматривать каждый год?

"Гарри Поттер"

Это история о мальчике, который выжил, – Гарри Поттере и его друзьях, Роне Визли и Гермионе Грейнджер, которые учатся в школе магии Хогвартс и борются со злом, в частности с Лордом Волдемортом.

Кстати, сейчас HBO снимает сериал о Гарри Поттере с новым актерским составом. Ожидается, что каждая книга Джоан Роулинг получит отдельный сезон, это должна быть детальная экранизация.

"Один дома"

Культовый семейный фильм, который обожают пересматривать миллионы людей ежегодно в период рождественско-новогодних праздников. В целом он состоит из шести частей, но наиболее популярной является первая.

В ней рассказывается о Кевине Маккаллистере, которого семья случайно оставила одного дома, когда ехала на отдых. В дом парня пробираются грабители, и он вынужден с ними бороться.

"Маска"

В первой части работник банка Стэнли Ипкис находит волшебную зеленую маску. Когда он ее надевает, то превращается в харизматичного и уверенного в себе мужчину, который привлекает внимание певицы ночного клуба Тины Карлайл. В то же время главный герой грабит банк, что злит криминального авторитета Дориана Тайрелла, ведь именно его людей обвинили в преступлении.

