По произведениям Стивена Кинга было снять немало фильмов. О лучших из них расскажет 24 Канал.

Какие экранизации произведений Стивена Кинга посмотреть?

"Зеленая миля" (1999)

Рейтинг IMDb: 8.6/10

События фильма разворачиваются в США в 1930-х годах. "Холодная гора" – это тюрьма строгого режима, где находятся преступники, приговоренные к смерти. Туда попадает афроамериканец Джон Коффи, которого осудили за убийство двух сестер. Отныне жизнь в тюрьме кардинально меняется.

"Зеленая миля": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сияние" (1980)

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Писатель Джек Торренс вместе с женой Венди и их сыном Дэнни прибывает в отель "Оверлук". Семья должна пробыть там несколько месяцев, ведь мужчина устраивается работать зимним смотрителем.

От менеджера отеля Стюарта Ульмана Джек узнает, что предыдущий смотритель, Чарльз Грейди, десять лет назад жестоко убил в отеле жену и двух дочерей, после чего совершил самоубийство.

Главный шеф-повар "Оверлука" Дик Халлоранн говорит, что Дэнни обладает телепатическими способностями – "сиянием". Он рекомендует мальчику не заходить в комнату №237. Вскоре в отеле происходят странные события. Джек сходит с ума и становится опасным для жены и сына.

"Сияние": смотрите онлайн трейлер фильма

"Оно" (2017)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Младший брат Билла, Джорджи, исчез, и он до сих пор переживает потерю. Мальчик стремится раскрыть правду. В городе и дальше царит опасность, ведь дети продолжают исчезать, а этого будто никто не замечает.

К Биллу и его друзьям приходят странные видения, которые сводятся к жуткому клоуну Пеннивайзу. Дети должны объединиться против зла и побороть собственные страхи, чтобы остановить ужас, который царит в городе.

"Оно": смотрите онлайн трейлер фильма

