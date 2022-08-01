"Через головну героїню ми нагадуємо, що є Україна", – Ірма Вітовська про фільм "Коза Ностра"

Весною в Італії відбулась презентація комедії "Коза Ностра", де Ірма Вітовська зіграла роль української заробітчанки. Це ще один спосіб нагадати світові про Україну. Як актрису підтримали італійські колеги – читайте нижче.

В інтерв’ю 24 каналу Ірма поділилася, що презентація фільму в Італії – це насамперед добре для нас, українців. Крім того, зірка розмовляла з багатьма журналістами та розповідала про війну.

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Ірма Вітовська про фільм "Коза Ностра" та підтримку італійських колег

Як повідомила Ірма, фільм створений у 2020 році. "Це розважальне кіно. Ніхто тоді не думав, що він вийде, власне, у такий період. Загалом, це добре для України, що він виходить саме зараз. Нам добре, бо італійцям однаково", – сказала вона.

Для нас це можливість отримати симпатії від італійських громадян. Через головню героїню ми нагадуємо, що є така Україна. Це нагадує про нашу реальність зараз. Через симпатії до персонажа є можливість сподіватися, що італійці ще тепліше будуть налаштовані до українців,

– поділилася Ірма.

Вітовська розказала, що її одразу, як тільки почалася війна, підтримали італійські колеги: "Вони одразу з перших днів писали, запрошували. Коли я поверталася, то пропонували там залишатися. Вони хотіли допомогти. Дуже тепло". Крім цього, вони звернулися за допомогою не тільки до Ірми, а й до Film.ua.

Зірка зазначила, що ставиться з розумінням до того, що люди втомлюються від війни. Вона пригадала ситуацію, коли, власне, приїхала до Італії: "Я спочатку була в Неаполі, стояла на набережній, постарівши душею… Я взагалі не хотіла їхати, бо мені здавалося, що це не моє життя. Зараз я вже інша, моє життя інше. І до якого кіно зараз, от справді?".

І я стояла, дивилась на людей і дітей, які гуляють, бігають, і зрозуміла, що мені зараз так незручно в цій спільноті! Безсумнівно, я щаслива за них, але тоді відчувала себе якимсь непотрібним пазлом. Попри все, ми дякуємо тим людям, що всупереч своєму комфорту, пожертвували для нас. Але ти розумієш, що це не може тривати роками. Втомляться всі. На це, мабуть, і розраховують, що втомиться світ і ми теж,

– сказала вона.

"Від цього страшно, несправедливо та образливо, – доповнила актриса. – Я так хочу сказати нашим усім людям, щоби вони молились. Часом відбуваються речі поза нашими людськими можливостями, хтось з’являється, приймається якесь рішення, сходить дивна сила".

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"Коза Ностра": про що фільм

Сюжет кінокомедії розповідає про пригоди жительки карпатського селища Влади Кози. Дочка Влади переїхала до коханого на Сицилію. Отримавши звістку про народження онука, Влада, як справжня українська мама, вирішує їхати в Італію, аби допомогти доньці з вихованням щирого гуцула.

Та всі плани амбітної українки йдуть шкереберть. Донька відмовляється від допомоги. Тож Влада вимушена влаштуватися на роботу до італійської родини, яка виявляється осередком справжньої мафії. Та Влада не з полохливого десятка – вона допомагає дону Фредо, який щойно повернувся з в’язниці, дати раду своєму бізнесу та налагодити стосунки з дітьми – наступниками клану Коза Ностра.

Саме завдяки "секретному українському інгредієнту" сильної українки Влади Кози, сімейству Лагана таки вдасться порозумітися та відновити втрачену владу й могутність клану.

Для мене "Коза Ностра" – це великий досвід роботи в італійській команді: від підготовки та вичитки до зйомок. Та варто зазначити, що українська кіноіндустрія аж ніяк не гірша – часом італійці по-хорошому дивувалися рівню професійності наших творців,

– сказала Ірма.



Творча команда кінокомедії / Фото пресслужби фільму