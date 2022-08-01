"Через главную героиню мы напоминаем, что есть Украина", – Ирма Витовская о фильме "Коза Ностра"

Весной в Италии состоялась презентация комедии "Коза Ностра", где Ирма Витовская сыграла роль украинской заробитчанки. Это еще один способ напомнить миру об Украине. Как актрису поддержали итальянские коллеги – читайте ниже.

В интервью 24 каналу Ирма поделилась, что презентация фильма в Италии – это, прежде всего, хорошо для нас, украинцев. Кроме того, звезда говорила со многими журналистами и рассказывала о войне.

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Ирма Витовская о фильме "Коза Ностра" и поддержке итальянских коллег

Как сообщила Ирма, фильм создан в 2020 году. "Это развлекательное кино. Никто тогда не думал, что он выйдет, собственно, в такой период. В общем, это хорошо для Украины, что он выходит именно сейчас. Нам хорошо, потому что итальянцам все равно", – сказала она.

Для нас это возможность обрести симпатии от итальянских граждан. Через главную героиню мы напоминаем, что есть такая Украина. Это напоминает о нашей реальности сейчас. Из-за симпатий к персонажу есть возможность надеяться, что итальянцы еще теплее будут настроены к украинцам.

– поделилась Ирма.

Витовская рассказала, что ее сразу, как началась война, поддержали итальянские коллеги: "Они сразу с первых дней писали, приглашали. Когда я возвращалась, то предлагали там оставаться. Они хотели помочь. Очень тепло". Кроме этого, они обратились за помощью не только в Ирму, но и в Film.ua.

Звезда отметила, что относится с пониманием к тому, что люди устают от войны. Она вспомнила ситуацию, когда, собственно, приехала в Италию: "Я сначала была в Неаполе, стояла на набережной, состарившись душой… Я вообще не хотела ехать, потому что мне казалось, что это не моя жизнь. Сейчас я уже другая, моя жизнь другая. И к какому кино сейчас, вот действительно?".

И я стояла, смотрела на людей и гуляющих, бегающих детей и поняла, что мне сейчас так неудобно в этом сообществе! Несомненно, я счастлива за них, но тогда чувствовала себя ненужным пазлом. Несмотря на все, мы благодарим тех людей, которые вопреки своему комфорту пожертвовали для нас. Но ты понимаешь, что это не может длиться годами. Устанут все. На это, наверное, и рассчитывают, что устанет мир и мы тоже,

– сказала она.

"От этого страшно, несправедливо и обидно, – дополнила актриса. – Я так хочу сказать нашим всем людям, чтобы они молились. Иногда происходят вещи вне наших человеческих возможностей, кто-то появляется, принимается какое-то решение, восходит странная сила".

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"Коза Ностра": о чем фильм

Сюжет кинокомедии рассказывает о приключениях жительницы карпатского поселка Влады Козы. Дочь Влады переехала к любимому в Сицилию. Получив известие о рождении внука, Власть как настоящая украинская мама решает ехать в Италию, чтобы помочь дочери с воспитанием искреннего гуцула.

Но все планы амбициозной украинки идут кувырком. Дочь отказывается от помощи. Поэтому Власть вынуждена устроиться на работу в итальянскую семью, которая оказывается центром настоящей мафии. Но Влада не из пугливого десятка – она помогает дону Фредо, который только что вернулся из тюрьмы, справиться со своим бизнесом и наладить отношения с детьми – преемниками клана Коза Ностра.

Именно благодаря "секретному украинскому ингредиенту" сильной украинки Влады Козы, семейству Лагана таки удастся найти общий язык и восстановить утраченную власть и могущество клана.

Для меня Коза Ностра – это большой опыт работы в итальянской команде: от подготовки и вычитки до съемок. Но стоит отметить, что украинская киноиндустрия отнюдь не хуже – порой итальянцы по хорошему удивлялись уровню профессионализма наших создателей.

– сказала Ирма.



Творческая команда кинокомедии / Фото пресс-службы фильма