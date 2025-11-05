Не лише "Ти вкрав моє серце": 3 іспанські фільми, від яких шаленіють глядачі

Іспанські стрічки вже кілька років поспіль зривають перегляди на Netflix й стають популярними у тіктоці. Творці вміють подати романтику максимально емоційно – без прикрас, з бурхливими стосунками, пристрастю, болем і ревнощами, від чого перехоплює подих.

Якщо ви в очікуванні виходу фільму "Ти вкрав моє серце", то рекомендуємо подивитись ще 3 історії на 24 Каналі, які давно стали улюбленими серед глядачів по всьому світу.

До теми 5 найновіших фільмів, від яких неможливо відірватися

"Наша провина"

Рік виходу: 2025

Кількість частин: 3

Прем'єра стрічки відбулась 16 жовтня. Це завершальна частина трилогії, де глядачі нарешті дізнались фінальну еволюцію стосунків Ноа та Ніка. Сюжет розповідає, як колишні кохані через роки зустрілись на весіллі спільних друзів, й між ними знову спалахує потужне почуття кохання. Та чи зможе Нік пробачити зраду і чи вистачить їм мудрості, аби перемогти образу минулого та роки розлуки?

"Наша провина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Три метри над рівнем неба"

Рік виходу: 2010

Кількість частин: 2

Дівчина з хорошої сім'ї знайомиться з бунтівним хлопцем, який неодноразово опинявся на лаві суду. Між ними спалахує роман, який змінює життя обох. Вони з різних світів, але кохання викидає їх на висоту, де, здається, ніщо у світі не може завадити.

Це один з найвідоміших іспаномовних ромкомів 2010-х, який має культовий статус і досі продовжує його тримати.

Кадр із фільму "Три метри над рівнем неба" / Кадр із фільму

"Крізь моє вікно"

Рік виходу: 2022

Кількість частин: 3

Дівчина таємно закохана у свого сусіда. Раптом одного дня між ними нарешті щось починає зав'язуватись. Але хлопець – частина багатої, впливової родини, де кохання й емоції завжди програвали статусам і правилам.

Ця історія – про ту, яка бореться за своє "право на любов" і того, який вперше в житті вчиться відчувати, а не грати роль.

"Крізь моє вікно": дивіться онлайн трейлер фільму

Головне про фільм "Ти вкрав моє серце"

Прем'єра відбудеться 5 грудня 2025 року. Одну з головних ролей виконав молодший брат Маріо Касаса (той, що знявся у фільмі "Три метри над рівнем неба").

Це буде романтична комедія з елементами роуд-муві.

Історія розповідає про Еріка, який знайомиться з дівчиною і хоче, щоб вона стала його водієм. Йому це потрібно для пограбування банку в Мадриді та втечі до Галісії.

"Ти вкрав моє серце": дивіться онлайн трейлер фільму