Якщо ви у пошуку нових фільмів на вечір, 24 Канал рекомендує звернути увагу на цікаві детективи й драми з непередбачуваним сюжетом. Тим паче, що такі фільми вже вийшли у цьому році.

"Місія неможлива: Фінальна розплата"

Головний герой зіштовхується зі своїм найнебезпечнішим завданням. Штучний інтелект, на ймення Сутність, бере під контроль чи не весь світовий ядерний арсенал. Ітан Гант мусить знищити не лише його, але й свого давнього супротивника.

"Місія неможлива: Фінальна розплата": дивіться трейлер онлайн

"28 років по тому"

Це продовження культових фільмів "28 днів по тому" і "28 тижнів по тому". Через майже 30 років від моменту поширення смертельного вірусу, вцілілі люди мирно живуть на окремих територіях. Та коли один з місцевих вирішує поглянути на іншу сторону, то відкриває для себе подробиці, що шокують.

"28 років по тому": дивіться трейлер онлайн

"Клуб убивств по четвергах"

Четверо друзів, які проживають в будинку для літніх людей, щочетверга займаються улюбленим хобі – розслідуванням нерозкритих злочинів. Та одного дня вбивство стається просто у місті – так товариші мають нагоду зайнятись своєю першою реальною справою. Вони мусять розкрити таємницю, перш ніж це стане надто пізно.

"Клуб убивств по четвергах": дивіться відео онлайн

"Голий пістолет"

Лейтенант Френк Дребін-молодший – син легендарного поліцейського, що намагається працювати попри тінь успіху батька. Та коли його відділення опиняється під загрозою закритя, у чоловіка не залишається вибору. Він мусить довести, що є гідним носити своє прізвище.

"Голий пістолет": дивіться трейлер онлайн

"Жінка з каюти №10"

Журналістка, яка подорожує круїзним лайнером, опиняється у справжній нічній пастці. Вона на власні очі бачить моторошний інцидент, але не має жодних доказів, що це справді сталося. З кожною сценою напруга наростає, а істина далеко не там, де могло б здаватися.

"Жінка з каюти №10": дивіться трейлер онлайн