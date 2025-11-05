Если вы в поиске новых фильмов на вечер, 24 Канал рекомендует обратить внимание на интересные детективы и драмы с непредсказуемым сюжетом. Тем более, что такие фильмы уже вышли в этом году.

"Миссия невозможна: Финальная расплата"

Главный герой сталкивается со своим самым опасным заданием. Искусственный интеллект, по имени Сущность, берет под контроль чуть ли не весь мировой ядерный арсенал. Итан Хант должен уничтожить не только его, но и своего давнего противника.

"Миссия невозможна: Финальная расплата": смотрите трейлер онлайн

"28 лет спустя"

Это продолжение культовых фильмов "28 дней спустя" и "28 недель спустя". Спустя почти 30 лет с момента распространения смертельного вируса, уцелевшие люди мирно живут на отдельных территориях. Но когда один из местных решает взглянуть на другую сторону, то открывает для себя шокирующие подробности,.

"28 лет спустя": смотрите трейлер онлайн

"Клуб убийств по четвергам"

Четверо друзей, проживающих в доме престарелых, каждый четверг занимаются любимым хобби – расследованием нераскрытых преступлений. Но однажды убийство происходит прямо в городе – так товарищи имеют возможность заняться своим первым реальным делом. Они должны раскрыть тайну, прежде чем это станет слишком поздно.

"Клуб убийств по четвергам": смотрите видео онлайн

"Голый пистолет"

Лейтенант Фрэнк Дребин-младший – сын легендарного полицейского, пытается работать несмотря на тень успеха отца. Но когда его отделение оказывается под угрозой закрытия, у мужчины не остается выбора. Он должен доказать, что является достойным носить свою фамилию.

"Голый пистолет": смотрите трейлер онлайн

"Женщина из каюты №10"

Журналистка, которая путешествует круизным лайнером, оказывается в настоящей ночной ловушке. Она собственными глазами видит жуткий инцидент, но не имеет никаких доказательств, что это действительно произошло. С каждой сценой напряжение нарастает, а истина далеко не там, где могло бы казаться.

"Женщина из каюты №10": смотрите трейлер онлайн